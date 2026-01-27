சிம்புவுக்கு ஜோடியாகும் புது நாயகி! தனுஷுக்கு நெருக்கமானவர்-யார் தெரியுமா?

STR 51 Movie Heroine : சிம்புவின் 51வது திரைப்படத்தின் வேலைகள் இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க இருக்கிறது. இதையடுத்து, இப்படத்தில் ஹீரோயினாக நடிக்க இருப்பது யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
STR 51 Movie Heroine : சிம்பு தனது 51வது படத்தில், இயக்குநர் அஸ்வத் மாரிமுத்துவுடன் கைக்கோர்க்க இருக்கிறார். இந்த படம், ரொமாண்டிக் ஃபேண்டசி படமாக உருவாக இருக்கிறது. இதையடுத்து, இப்படத்தில் இவருக்கு ஜோடியாக நடிக்கப்போவது யார் என்பது குறித்து இணையத்தில் பலரும் பேசி வருகின்றனர். இதனால், அந்த ஹீரோயின் யார் என்று கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.
தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் சிலம்பரசன். சிறு வயதில் இருந்தே சினிமாவில் நடிக்க ஆரம்பித்த சிலம்பரசன் வளர்ந்த பின்பு ஹீரோவாக அறிமுகமானார். இதையடுத்து, இப்போது டாப் ஹீரோவாகவும் திகழ்கிறார்.
சிம்பு, தற்போது அடுத்தடுத்து சில புதிய படங்களில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். அதில் ஒன்று, அரசன். வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் ’அரசன்’ படத்தில் நடித்து, வட சென்னை யுனிவர்சில் நுழைய இருக்கிறார்.
சிம்புவின் 51வது படத்தை, ஓ மை கடவுளே, ட்ராகன் உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய அஸ்வத் மாரிமுத்து இயக்குகிறார். இந்த படத்தின் வேலைகள், அரசன் பட ஷூட்டிங் முடிந்த பின்பு ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கிறது.
சிம்புவின் 51வது படத்திற்கு அனிருத் இசையமைப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது சிம்புவின் அனிருத்தும் இணையும் 2வது படமாக இருக்கலாம். இதையடுத்து, இப்படத்தின் ஹீரோயின் யார் என்பது குறித்த தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.
சிம்புவின் 51வது படத்தில், மிருணாள் தாகூர் சிம்புவிற்கு ஜோடியாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்தி நாயகியான மிருணாள் தாகூர், சீதா ராமம் படம் மூலம் தென்னிந்திய சினிமாவிற்கு அறிமுகமானார்.
மிருணாள் தாகூர் இதுவரை தமிழில் நடித்ததில்லை என்றாலும் அவருக்கென ரசிகர்கள் பலர் இங்கு இருக்கின்றனர். இதையடுத்து சிம்புவுடனான படம் மூலம், அவர் முதன்முறையாக தமிழ் படத்தில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மிருணாள் தாகூரும் தனுஷும் நெருக்கமான உறவில் இருப்பதாகவும் காதலித்து வருவதாகவும் தகவல் பரவியது. இதையடுத்து இரு தரப்பிலும் அவர்கள் டீம் இதனை மறுத்தனர். இந்த நிலையில், தனுஷுக்கு போட்டி நடிகராக கருதப்படும் சிம்புவுடன் மிருணாள் ஜோடியாக நடிக்க இருப்பதாக பரவும் தகவல் குறித்து ஊரே பேசி வருகிறது.