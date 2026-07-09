Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /திடீரென 2வது திருமணம் செய்து கொண்ட ‘சுப்ரமணியபுரம்’ ஸ்வாதி! வைரல் போட்டோஸ்..

திடீரென 2வது திருமணம் செய்து கொண்ட ‘சுப்ரமணியபுரம்’ ஸ்வாதி! வைரல் போட்டோஸ்..

Written ByYuvashree
Published: Jul 09, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:35 AM IST

Swathi Reddy : தமிழில் வெளியான ‘சுப்ரமணியபுரம்’ திரைப்படம் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் ஸ்வாதி. இவருக்கு, 2018ஆம் ஆண்டில், விகாஸ் வாசு என்பவரோடு திருமணம் ஆகியிருந்த நிலையில், தற்போது இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டுள்ளார். இது குறித்த போட்டோக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Subramaniapuram 1/5

சுப்ரமணியபுரம்

தமிழில் வெளியான ‘சுப்ரமணியபுரம்’ திரைப்படம் மூலம் அறிமுகமாகி, ஒரே படத்தால் பிரபலமானவர், ஸ்வாதி. தெலுங்கு நடிகையான இவருக்கு, தமிழில் அதிக படங்களில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றாலும், இவர் நடித்த பெரும்பாலான படங்கள் மக்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்துள்ளன.

Swathi2/5

ஸ்வாதி

நடிகை ஸ்வாதி, தமிழில் மட்டுமன்றி மலையாளம், தெலுங்கு உள்ளிட்ட மொழி படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். இவர் பெயரை சொன்னவுடன் ரசிகர்களுக்கு நினைவுக்கு வருவது எல்லாம், அவருடைய சிங்கப்பல்லும், அழகான சிரிப்பும்தான். இவர், கடைசியாக தமிழில் 2017ஆம் ஆண்டில் ‘யாக்கை’ மற்றும் ‘திரி’ எனும் படங்களில் நடித்திருந்தார்.  

 

Wedding3/5

திருமணம்

ஸ்வாதிக்கு, 2018ல் விகாஸ் வாசு என்பவரோடு திருமணம் ஆனது. இவர், விமானி ஆவார். கேரளாவை சேர்ந்த இவருக்கும், ஸ்வாதிக்கும் தெலுங்கு முறைப்படி திருமணம் ஆனது. ஆனால், ஒரு சில காரணங்களால் இவர்கள் 2022ல் பிரிந்ததாகவும் பின்னர் விவாகரத்து பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.

 

Month Of Madhu4/5

மந்த் ஆஃப் மது

2023ஆம் ஆண்டு, ஸ்வாதி ரெட்டி நடித்திருந்த Month Of Madhu எனும் திரைப்படம் வெளியானது. இந்த படத்தை ஸ்ரீகாந்த் நாகோதி என்பவர் இயக்கியிருந்தார். இவரை தற்போது ஸ்வாதி மணந்திருக்கிறார்.

 

Srikanth5/5

ஸ்ரீகாந்த்

திடீரென வெளியான இந்த அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் இன்ப அதிர்ச்சியில் உள்ளனர். ஸ்ரீகாந்தும், ஏற்கனவே திருமணம் ஆகி விவாகரத்து பெற்றவர் என கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, தற்போது அவர் ஸ்வாதியை கரம் பிடித்திருப்பதால் இந்த ஜோடிக்கு அனைவரும் தங்களுடைய வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

TAGS:
Swathi Reddy
Srikanth Nagothi

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சுக்கிர திசை ஆரம்பம்! இந்த ராசிகளுக்கு 30 நாட்கள் ராஜயோகம்
Shukra Peyarchi42 min ago
2
EPFO1 hr ago
3
Thirumavalavan1 hr ago
4
IND vs ENG 4th T20I2 hrs ago
5
Tamil Nadu Weather Update3 hrs ago