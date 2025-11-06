புதன், செவ்வாய் பூரண சேர்க்கை: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வாழ்வில் உச்சம் தொடுவார்கள்

Mercury Mars Conjunction: புதன் மற்றும் செவ்வாயின் விசேஷ இணைப்பு நிகழவுள்ளது. இதனால் சில ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம் ஆகும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Budh Mangal Purn Yuti: இன்னும் சில நாட்களில் புதனும் செவ்வாயும் தனுசு ராசியில் ஒன்றொக்கொன்று 0° கோண தூரத்தில் அமைந்திருக்கும். இது விசேஷமான ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது. இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. அப்படி பெயர்ச்சியாகும் போது சில சமயங்களில் கிரகங்கள் சில குறிப்பிட்ட கோணங்களில் இணைகின்றன.
இன்னும் சில நாட்களில் புதனும் செவ்வாயும் தனுசு ராசியில் ஒன்றொக்கொன்று 0° கோண தூரத்தில் அமைந்திருக்கும். ஜோதிடத்தில், புதன் மற்றும் செவ்வாய் கிரகத்தின் இந்த இணைவு முழு முழு இணைப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த ஜோதிட நிகழ்வு நவம்பர் 13, 2025 அன்று அதிகாலை 04:43 மணிக்கு பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் நிகழும்.
புதன் மற்றும் செவ்வாயின் இந்த நிலையின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் மிக அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் இது ஒரு பொற்காலமாய் திகழும். இந்த நேரம் இவர்களுக்கு கூர்மையான அறிவுத்திறன் மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றலைக் கொண்டுவரும்.
மேஷம்: புதன் பெயர்ச்சி மற்றும் செவ்வாய் பெயர்ச்சியால் ஏற்பட்டுள்ள இந்த சேர்க்கை மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் நேரம். புதன் மற்றும் செவ்வாய் முழுமையாக சேர்வது புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும். நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வணிகம் மற்றும் தொழில்முறை வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சமூக உறவுகள் வலுவடையும். முடிவுகளை எடுப்பதில் கவனமாக இருங்கள். உங்கள் மனமும் உடலும் உற்சாகமாக இருக்கும். புதிய அறிவு மற்றும் திறன்களைக் கற்றுக்கொள்ள இது ஒரு சிறந்த நேரம். நிதி விஷயங்களில் திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும்.
துலாம்: புதன் மற்றும் செவ்வாய் சேர்வது துலாம் ராசிக்கு வெற்றியையும் ஞானத்தையும் தரும். முதலீடுகள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட்டில் லாபம் ஈட்ட வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய திட்டங்களுக்கான நேரம் இது. மன கூர்மை அதிகரிக்கும் மற்றும் பிரச்சினைகள் எளிதில் தீர்க்கப்படும். பொறுமையாக முடிவுகளை எடுப்பது நல்லது. குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவது ஒரு இனிமையான அனுபவமாக இருக்கும். பயணம் அல்லது புதிய தொடர்புகள் நன்மை பயக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
தனுசு: தனுசு புதன் மற்றும் செவ்வாயின் இந்த சேர்க்கை மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். உங்கள் அறிவு கூர்மையடையும், புதிய யோசனைகள் மனதில் வரும். தொழில் மற்றும் வணிகம் புதிய திசையைப் பெறும். முதலீடுகள் மற்றும் புதிய திட்டங்களில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. ஆற்றலும் உற்சாகமும் நிறைந்திருக்கும். அவசரத்தைத் தவிர்த்து எச்சரிக்கையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும். பழைய நண்பர்கள் மற்றும் சக ஊழியர்களுடனான உறவுகள் வலுவடையும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், குறிப்பாக மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்கவும்.
கும்பம்: புதன் மற்றும் செவ்வாய் முழுமையாக இணைவதால், இந்த நேரம் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு வணிக ரீதியாக சாதகமாக இருக்கும். ஆன்லைன் வணிகம் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் நன்மைகள் கிடைக்கும். புத்திசாலித்தனம் மற்றும் ஆற்றலின் கலவையானது வேலையில் வெற்றியைத் தரும். ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். புதிய வேலையைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். புதிய கூட்டாண்மைகள் மற்றும் திட்டங்கள் நன்மைகளைத் தரும். உங்கள் இலக்குகளில் கவனம் செலுத்துங்கள். சிறிய சச்சரவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
வீரம், துணிச்சல், தைரியம் பெற்று, அயராத உழைப்பால் உச்சங்களை தொட "ஓம் வீரத்வஜாய வித்மஹே விக்ன ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ பௌமஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற செவ்வாய் காயத்ரி மந்திரத்தை பாராயனம் செய்வது நல்லது.
பேச்சாற்றல், புத்திக்கூர்மை, செழிப்பு ஆகிய அனைத்தையும் பெற்ரு வெற்றி மழையில் நனைய, "ரௌகிணேயாய வித்மஹே சந்த்ர புத்ராய தீமஹி தந்நோ: ஸெளம்ய ப்ரசோதயாத்" என்ற புதன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.