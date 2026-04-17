சுக்கிர பெயர்ச்சி.. ஏப். 19 முதல் இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம் கொட்டும்..

சுக்கிர பெயர்ச்சியால் உருவாக்கும் மாளவ்யா ராஜயோகம் குறிப்பிட்ட 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வழங்குகிறது. 

 

அட்சய திருதியை நாளில் சுக்கிர பகவான் மாளவ்ய ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறார். இந்த ராஜயோகத்தால் மேஷம், ரிஷபம், கன்னி, கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய 5 ராசிகள் அதிக பலன்களை பெறுகிறார்கள். அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
சுக்கிர பகவான் தற்போது மேஷ ராசியில் உள்ளார். இந்த நிலையில், ஏப்ரல் 19 ஆம் தேதி அட்சய திருதியை நாள் அன்று, சுக்கிர பகவான் தனது சொந்த ராசியான ரிஷப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதில் மே 14 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கிறார்.   

இந்த சுக்கிர பெயர்ச்சியால் மாளவ்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் ஏப்ரல் 19 முதல் மே 14 வரை குறிப்பிட்ட 5 ராசிக்காரர்கள் அபிரிமிதமான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.   

மேஷம்: மாளவ்யா ராஜயோகத்தால், மேஷ ராசிக்காரகள் அபரிமிதமான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இதனால் அவர்களின் செல்வம் பெருகும். சொத்துக்கள் அதிகமாகும். வாழ்க்கை துணையுடன் நல்லுறவை பேணுவீர்கள். இதனால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.   

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மாளவ்யா ராஜயோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தொழில் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். புது வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். மேலும், ஆளுமை திறன் மேம்படும்.     

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்கள் சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் மாளவ்யா ராஜயோகத்தால் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் நிதி ரீதியான வளர்ச்சியை அடைவார்கள். நிலுவையில் உள்ள பணம் கைக்கு வரும். கடன் பிரச்சனை தீரும். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.   

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்கள் மாளவ்யா ராஜயோகத்தால், நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள். இந்த காலத்தில் குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீரும். வேலையில் எதிர்பாராத மாற்றஙக்ள் நிகழும். மன நிம்மதி கிடைக்கும். நிதி நிலைமை வலுப்பெறும். மேலும், ஆரோக்கியம் மேம்படும்.   

மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் கைக்கூடும். தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் துலங்கும். துணிச்சலான முடிவுகளை எடுத்து வெற்றி பெறுவீர்கள். பழைய முதலீடுகளில் இருந்து திடீர் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.   

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

Sukra peyarchi 2026 Akshaya Tritiya Malavya Rajayog Zodiac Signs

