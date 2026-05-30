  /சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. நாளை முதல் கொடிகட்டி பறக்கும் 3 ராசிகள்! பொன், பொருள் சேரும்

சுக்கிரன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. நாளை முதல் கொடிகட்டி பறக்கும் 3 ராசிகள்! பொன், பொருள் சேரும்

Written ByR Balaji
Published: May 30, 2026, 10:22 AM IST|Updated: May 30, 2026, 10:22 AM IST

சுக்கிரன் மே 31 அன்று தனது சொந்த நட்சத்திரமான புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த பெயர்ச்சி 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் ராஜயோகத்தையும் அள்ளித்தர இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 

செல்வம், மகிழ்ச்சி, காதல் மற்றும் ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு காரணியாக திகழ்பவர் சுக்கிரன் பகவான் ஆவார். ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சுக்கிரனின் நிலை வலுவாக இருந்தால், அந்த நபரின் வாழ்வில் செல்வ செழிப்பிற்கு பஞ்சமிருக்காது. தற்போது புதனின் வீடான மிதுன ராசியிலும், ராகுவின் திருவாதிரை நட்சத்திரத்திலும் சஞ்சரித்து வரும் சுக்கிரன், விரைவில் தனது நட்சத்திர பாதையை மாற்ற உள்ளார். நாளை (மே 31) ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 05.52 மணியளவில், சுக்கிரன் பகவான் குருவின் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைகிறார்.

 

இந்த நட்சத்திரத்தில் ஜூன் 11 ஆம் தேதி வரை சுக்கிரன் நீடிப்பார். இந்த காலகட்டம் சில ராசிகளுக்கு ராஜயோகத்தையும், அதிர்ஷ்டத்தையும் அள்ளித்தரப் போகிறது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்று இங்கே பார்ப்போம்.

 

கன்னி: கன்னி ராசி நேயர்களுக்கு சுக்கிரனின் புனர்பூச நட்சத்திர சஞ்சாரம் எதிர்பாராத லாபங்களை அள்ளித் தரும். தொழிலில் புதிய உயரங்களைத் தொடுவீர்கள். குறிப்பாக வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் புதிய ஒப்பந்தங்கள் அல்லது டீல்கள் கையெழுத்தாக வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலைமை முன்பை விட மிகவும் ஸ்திரமாக மாறும். சேமிப்பு உயரும். உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடனான உறவு பலப்படும், இதனால் மனமகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.

 

சிம்மம்: சிம்ம ராசியினருக்கு இந்த காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாகவும், நிதிநிலையை உயர்த்த கூடியதாகவும் அமையும். பிள்ளைகள் வழியில் குடும்பத்திற்குப் பெருமை சேர்க்கும் நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனங்களில் இருந்து வேலைக்கான ஆஃபர்கள் வரும். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். புதிய முதலீடுகளுக்கான வாய்ப்புகளும் தேடி வரும்.

 

துலாம்: சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திர மாற்றம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அசுர வளர்ச்சியை தரும். திருமண வாழ்க்கையில் இருந்த கசப்புகள் நீங்கி, தம்பதியரிடையே அன்பும் அமைதியும் நிலவும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும். கூட்டு வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் சம்பாதிக்கும் யோகம் உண்டு. அலுவலகத்தில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.

 

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

 

