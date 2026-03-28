சூரியன் - செவ்வாய் சேர்க்கை.. 5 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம்

Suriyan - Sevvai Serkai Palangal: சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் சேர்க்கையால் உருவாகும் ஆதித்ய மங்கள யோகத்தால் 5 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கிறார்கள்.
வரும் ஏப்ரல் மாதத்தில் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் இணைகிறது. இந்த இணைவு ஆதித்ய மங்கள யோகம் உருவாக்குகிறது. இந்த யோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை கொடுகிறது.
ரிஷபம் (Taurus): ரிஷப ராசிக்காரர்கள் ஆதித்ய மங்கள யோகத்தால், அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பயணங்களை தள்ளிப்போடுவது நல்லது. முக்கிய பயணமாக இருந்தால் மட்டும் கவனத்துடன் மேற்கொள்ளவும்.
சிம்மம் (LEO): அதித்ய மங்கள யோகத்தால், சிம்ம ராசிக்காரர்கள் வேலை இடத்தில் முன்னேற்றம் அடைய இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் நிதி ரீதியான முன்னேற்றம் இருக்கும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கலாம்.
துலாம் (Libra): துலாம் ராசிக்காரர்கள் அதித்ய மங்கள யோகத்தால் தொழில் ரீதியாக நன்மை பெற இருக்கின்றனர். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். தொழில் இருந்து வருபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். இதனால் நிதி ரீதியான பிரச்சனை இருக்காது. மேலும், உடல் நல பிரச்சனை இருந்தால் சரியாகும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். கடின உழைப்புக்கு மதிப்பு இருக்கும். அதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனை தீரும். நினைத்த இலக்கை எட்ட முடியும்.
கும்பம் (Aquarius): அதித்ய மங்கள யோகத்தால், கும்ப ராசிக்காரர்கள் தொழில் வளர்ச்சியை அடைய இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வாய்ப்பு வரும். அதனை பயன்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில் நல்ல பலன்களை பெறலாம். நிதி தொடர்பான பிரச்சனை நீங்கும். கடன் பிரச்சனை தீரும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.