சுக்ராதித்ய ராஜயோகம்.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! வருமானம் அதிகரிக்கும்

Shukraditya Rajyog 2026: சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் மீன ராசிக்கு பெயர்வதால், சக்திவாய்ந்த சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் உருவாகிறது. இதனால் 4 ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர்.
Sukran Suriyan Serkai Palangal: வரும் மார்ச் 15ஆம் தேதி சூரியன் மீன ராசிக்குள் நுழைகிறார். ஏற்கனவே சுக்கிரன் உள்ளதால், சூரியன் மற்றும் சுக்கிரன் சேர்ந்து சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் உருவாக்குகிறது.
இந்த சுக்ராதித்ய ராஜயோகத்தால், சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசியின் 11வது வீட்டில் சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் நிகழ இருக்கிறது. இதனால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் வருமானம் ரீதியாக முன்னேற்றத்தை பெற இருக்கின்றனர். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் தொடங்கலாம். அரசு வேலைக்கு படிப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசியின் 10ஆம் வீட்டில் சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் நிகழ இருக்கிறது. இதனால் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் அந்தஸ்த்தும் அதிகரிக்கும். வேலை இல்லதவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். நிதி ரீதியாகவும் முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
கன்னி: கன்னி ராசியின் 7ஆம் வீட்டில் சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் உருவாக இருக்கிறது. இதனால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். கணவன் மனைவி இடையே இருந்த மன கசப்பு தீர்ந்து உறவு மேம்படும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு திருமணம் ஆகும்.
மீனம்: மீன ராசியின் முதல் வீட்டில் சுக்ராதித்ய ராஜயோகம் உருவாக இருக்கிறது. இதனால் மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்க போகிறது. தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். ஆளுமை திறன் மேம்படும். உங்களின் வார்த்தைக்கு மதிப்பு இருக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றியடையும். தொழிலில் சிறந்து விளங்கலாம். வேலையில் இடத்தில் சம்பள உயர்வு இருக்கும்.
