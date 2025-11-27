English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பொன்னனா நாட்கள்

சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு பொன்னனா நாட்கள்

சூரியன் சுக்கிரன் நட்சத்திரத்திற்குள் செல்வதால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு செழிப்பு ஏற்படும். எந்த மூன்று அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் மகிழ்ச்சி, செல்வம் மற்றும் புகழைப் பெற முடியும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
ஜோதிடத்தில் சூரியனின் நட்சத்திர மாற்றம் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் அது தொழில், ஆரோக்கியம், கௌரவம் மற்றும் நிதி நிலையை நேரடியாக பாதிக்கிறது. சூரியன் டிசம்பர் 3, 2025 அன்று கேட்டை நட்சத்திரத்திலும், டிசம்பர் 16, 2025 அன்று தனுசு ராசியிலும் நுழைவார். கேட்டை நட்சத்திரத்தின் அதிபதியான புதன், சூரியனின் நட்பு கிரகம், எனவே இந்த மாற்றம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். 

இந்த நேரம் மேஷ ராசிக்கு மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் தெளிவாக பிரதிபலிக்கும். உங்களுக்கு முழு ஆதரவு கிடைக்கும், பதவி உயர்வு மற்றும் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். 

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இது மகிழ்ச்சியான நேரம். வீடு முதல் பணியிடம் வரை எல்லா இடங்களிலும் ஆதரவு கிடைக்கும். குறுகிய அல்லது நீண்ட தூர பயணம் சாத்தியமாகும். ஐடி, எழுத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு துறைகளில் பணிபுரிபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். உங்கள் நற்பெயர் வளரும், மேலும் பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கும்.

இந்த நேரத்தில் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். நேர்மறையான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும், சமூக அந்தஸ்து வளரும். அரசாங்க வேலைகளில் இருப்பவர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. செல்வ வளர்ச்சியும் சாத்தியமாகும். 

சூரிய மந்திரத்தை தினமும் காலையில் சொல்லி வர மனம் மற்றும் உடல் பலத்தை பெறுவதோடு, அனைத்து வித நோய்களும் நீங்கி நலம் பெறலாம்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.  

