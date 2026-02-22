உத்திரட்டாதிக்கு மாறும் சூரியன்.. 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்! இனி தொட்டதெல்லாம் துலங்கும்

Surya Nakshatra Gochar 2026 Horoscope: ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன் வரும் மார்ச் 18 ஆம் தேதி உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். இந்த நட்சத்திர மாற்றம் சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். இந்த நட்சத்திர மாற்றத்தால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஜோதிடத்தில், சூரியனின் நட்சத்திர மாற்றம் மிக முக்கியமான நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. அதன்படி வரும் மார்ச் 18, 2026 அன்று, சூரியன் சனியால் ஆளப்படும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் நுழைவார். உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் அதிபதி சனி என்பதால், சூரியனுக்கும் சனிக்கும் இடையே பகை உணர்வு இருந்தாலும், மேஷம் உட்பட ஐந்து ராசிகளின் வாழ்க்கையில் சூரியன் நேர்மையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவருவார்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சூரியப் பெயர்ச்சி ஒரு ஆசீர்வாதமாகும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். கூடுதலாக, பழைய முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அரசு தொடர்பான வேலைகளில் வெற்றி அதிகரிக்கும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்களும் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியன் புதிய லாபம் மற்றும் வருமான ஆதாரங்களைத் திறப்பார். தொழிலதிபர்கள் குறிப்பிடத்தக்க ஒப்பந்தங்களை எதிர்பார்க்கலாம். உங்கள் பணம் எங்காவது சிக்கிக்கொண்டால், அது இந்த காலகட்டத்தில் மீட்கப்படலாம். பெற்றோர்கள் உங்களை ஆதரிப்பார்கள், மேலும் வீட்டில் நல்ல நிகழ்வுகளைத் திட்டமிடலாம்.
சிம்மம்: ஜோதிடத்தின் படி, சூரியன் சிம்ம ராசியின் அதிபதி. எனவே, இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் கடின உழைப்பு சமூக ரீதியாகவும் தொழில் ரீதியாகவும் அங்கீகரிக்கப்படும். அரசாங்க வேலைகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இது ஒரு பொன்னான நேரம். இந்த நேரத்தில் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் நேர்மறை ஆற்றலைப் பெறுவார்கள்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த பெயர்ச்சி அதிக வசதிகளையும் ஆடம்பரங்களையும் தரும். சூரியனின் நட்சத்திர மாற்றத்தின் போது, சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் உங்கள் வேலையில் உங்கள் வேலையைப் பாராட்டுவார்கள். உங்கள் கல்வி மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான சில நல்ல செய்திகளையும் நீங்கள் பெறலாம்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்கு, சூரியன் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவது உங்கள் தைரியத்தையும் வீரத்தையும் அதிகரிக்கும். இந்த நேரத்தில் அதிர்ஷ்டம் உங்கள் பக்கம் இருக்கும், மேலும் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலைகளும் பலனளிக்கத் தொடங்கும். வணிகர்களின் பயணம் இனிமையாகவும் லாபகரமாகவும் இருக்கும். வெளிநாட்டு முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரக்கூடும்.
