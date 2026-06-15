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மிதுனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி! த்வித்வாதச யோகத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்

Written ByR Balaji
Published: Jun 15, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:09 PM IST

சூரியன் மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகி த்வித்வாதச யோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த யோகமானது சில ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்களை வழங்க இருக்கிறது. 

 

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வரும் ஜூன் 15 ஆம் தேதி சூரியன் ரிஷப ராசியில் இருந்து மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறது. இந்த இடப்பெயர்ச்சியின் மூலம் குரு பகவானுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே த்வித்வாதச யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தின் தாக்கம் ஒரு மாதம் காலம் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

 

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த்வித்வாதச யோகம் அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மைகளை கொடுத்தாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு மட்டும் அதிர்ஷ்டத்தையும் அதிக பலன்களையும் கொடுக்க இருக்கிறது. அவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் தொழில், நிதிநிலை மற்றும் கல்வி போன்ற துறைகளில் சாதகமான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். 

 

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மேஷம்: த்வித்வாதஷ் யோகம், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான மாற்றங்களை கொடுக்க இருக்கிறது. தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் இந்த காலகாட்டத்தில் தொடங்கலாம். வேலை பாத்து வருபவர்களுக்கு பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மேலும், ஆரோக்கியத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. இதுவரை இருந்த பிரச்சனை தீர்ந்து நிம்மதி பெறுவீர்கள். 

 

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சிம்மம்: சூரியனால் உருவாகும் த்வித்வாதஷ் யோகத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சாதகமான காலத்தை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். வியாபாரத்தில் பல முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டிற்கு செல்லும் வாய்ப்புகள் வரும். மேலும், குடும்பத்தில் நீண்ட நாளாக நிலவி வந்த சிக்கல்கள் சரியாகும். 

 

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மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் த்வித்வாதச யோகத்தால் மிகுந்த ஆற்றலுடனும் உற்சாகத்துடனும் இருப்பார்களாம். இந்த காலகட்டத்தில் வேலை மற்றும் தொழில் விஷயங்களில் பெரிய வெற்றியை பெற முடியும். பொருளாதார நிலை மேம்படலாம். மேலும், வேலை இல்லாதவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த சம்பளத்தில் நல்ல வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. 

 

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(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

 

TAGS:
Sun Transit Taurus
Rasi Palan Tamil

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