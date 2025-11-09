செவ்வாய் ராசியில் சூரியன்: 3 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், மகிழ்ச்சி பெருகும்

Sun Transit 2025: இந்த வருடம், நவம்பர் மாதம், சூரியன் செவ்வாய் கிரகத்தின் ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இது மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
நவம்பர் 16, 2025 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 01:44 மணிக்கு, சூரியன் துலாம் ராசியிலிருந்து வெளியேறி விருச்சிக ராசிக்குள் நுழைவார், டிசம்பர் 16, 2025 அதிகாலை 04:26 மணி வரை இந்த ராசியில் பயணிப்பார்.
விருச்சிக ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைவது மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும், வாழ்க்கையின் கஷ்டங்களை நீக்கும். தனிநபர்கள் மகத்தான செல்வத்தை பெறுவார்கள், மேலும் தலைமைத்துவ திறன்கள் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம்: விருச்சிக ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும். செல்வமும் மகிழ்ச்சியும் அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், தொழில் முன்னேற்றமும் இருக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கடின உழைப்புக்கு வெகுமதி கிடைக்கும். நீங்கள் மூதாதையர் சொத்துக்களை பெறலாம் அல்லது முதலீடுகளிலிருந்து லாபத்தைப் பெறலாம். வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் வெற்றி உங்களுக்கு காத்திருக்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு விருச்சிக ராசிக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். வேலையில் உள்ள தடைகள் நீங்கும், மன அழுத்தங்கள் நீங்கும். வாழ்க்கையில் புதிய உயரங்களை அடைவார்கள். புதிய முயற்சியைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். புதிய இலக்குகளை அடைவதில் கடின உழைப்பு பலனளிக்கும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, விருச்சிக ராசிக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி அடைவது பல நன்மைகளைத் தரும். நடைமுறையில், தனிநபர்கள் முன்பை விட அதிகமாக நேசமானவர்களாக இருப்பார்கள். நிதி ஆதாயங்கள் திறக்கப்படும், கடனில் இருந்து விடுபட உதவும். ஆன்மீக முன்னேற்றம் சாத்தியமாகும். அதிர்ஷ்டம் சாதகமாக இருக்கும், ஆளுமை மேம்படும்.
சூரிய மந்திரத்தை தினமும் காலையில் சொல்லி வர மனம் மற்றும் உடல் பலத்தை பெறுவதோடு, அனைத்து வித நோய்களும் நீங்கி நலம் பெறலாம்.
