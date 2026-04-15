மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், நல்ல காலம் ஆரம்பம்

Sun Transit in Mesham: நேற்று சூரியன் மீன ராசியிலிருந்து மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆனார். இதனால் சில ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம் ஆகும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Suriyan Peyarchi Rasi Palan: தைரியம், தலைமைத்துவ பண்பு, வீரம், ஆளுமை ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமான சூரியன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். இதன் காரணமாக 4 ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசமாக ஒளிரவுள்ளது. இவர்களின் ஜாதகங்களில் சிறப்பான சுப யோகங்கள் அமையவுள்ளன. சூரியனின் தாக்கத்தால், இவர்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றியில் முடியும். இந்த சூரியப் பெயர்ச்சியின் போது, எந்த 4 ராசிகள் மிகச்சிறந்த சுப காலத்தை அனுபவிக்கவுள்ளன என்பதை இங்கே அறிந்துகொள்வோம்.
அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
கிரகங்களின் அரசரான சூரியன் மீன ராசியிலிருந்து மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். சூரியன் பெயர்ச்சி புதிய ஆற்றலையும், புத்துணர்ச்சியூட்டும் தொடக்கங்களையும், வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களையும் குறிக்கிறது.
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் நடந்துள்ள சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகள் மீதும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளுக்கு அடுத்த ஒரு மாத காலம் தொட்டது துலங்கும். அனைவரும் பார்த்து மெச்சும் வாழ்வை இவர்கள் வாழ்வார்கள். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த சூரியப் பெயர்ச்சி மிகவும் சுபமானதாக அமையவுள்ளது. இது அவர்களின் ஜாதகத்தில் சூரியனின் நிலையை வலுப்படுத்தும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வெற்றிக்குத் தேவையான சாதகமான சூழல்கள் உருவாகும். இந்த ராசியைச் சார்ந்த, பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடும். மேலும், அவர்களின் தொழில் அல்லது பணியில் சிறந்த வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் உண்டாகும். இக்காலகட்டத்தில், தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் எவ்விதத் தடையுமின்றி மீண்டும் தொடங்கும். வருமானத்திற்கான வழிகள் அதிகரிக்கவுள்ளன.
மிதுனம்: மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்கள் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் அதிர்ஷ்டத்தின் அருளைப் பெற்று மகிழ்வார்கள். தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். அவர்களின் துன்பங்கள் அனைத்தும் முடிவுக்கு வரும். அதிர்ஷ்டம் அவர்களுக்குத் துணையாக இருப்பதால், நீண்ட நாட்களாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் இறுதியாக நிறைவடையும். நிதி ஆதாயத்திற்குச் சாதகமான சூழல்கள் உருவாகும். கடந்த காலத்தில் செய்த முதலீடுகளிலிருந்து கணிசமான பலன்களைப் பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
சிம்மம்: சூரியன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்குச் சாதகமான பலன்களைத் தரும். இக்காலகட்டத்தில் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இது மிகவும் உகந்த நேரமாகும். வருமான வழிகள் பெருகும். கல்வி பயிலும் மாணவர்கள் வெற்றி அடைய வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் நிலவும்.
தனுசு: சூரியன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளது, தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய ஆற்றலையும் தன்னம்பிக்கையையும் அளிக்கும். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் துணை நிற்கும். விளையாட்டு அல்லது கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் தங்கள் மேலதிகாரிகளின் நன்மதிப்பை இவர்கள் பெறுவார்கள். இவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் காணப்படுவார்கள். சிலருக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. செல்வாக்கு மிக்க நபர்களுடனான தொடர்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும்.
ஒருவரது ராசியில் சூரியன் உச்சம் பெற்றிருந்தாலோ அல்லது அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும் இடத்தில் இருந்தாலோ அவர் வாழ்வில் உயர் பதவிகளை அடைகிறார், தலைமைத்துவ பண்புகளை பெறுகிறார். பலரை சரியான வழியில் நடத்தும் தீர்க்கமான ஆளுமையை பெறுகிறார்.
சூரியனின் பரிபூரண அருளை பெற தினமும் காலையில் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்வது நல்லது. தினமும் கூற முடியாவிட்டாலும், ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலாவது இதை கண்டிப்பாக சொல்ல வேண்டும்.
