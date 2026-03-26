ஏப்ரலில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அற்புதமான நேரம், நினைத்தது எல்லாம் நடக்கும்

Suriyan Peyarchi Palangal: 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி, சூரியன் தனது உச்ச ராசியான மேஷத்தில் பிரவேசிக்கவுள்ளார். இதனால் எந்த ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும்? உங்கள் ராசி லிஸ்டில் உள்ளதா?
Sun Transit Effects: வேத ஜோதிடத்தின்படி, சூரியன் ஆன்மா, ஆற்றல், தலைமைத்துவம் மற்றும் வெற்றி ஆகியவற்றின் காரகனாகக் கருதப்படுகிறார். ஏப்ரல் மாதம் நடக்கவுள்ள சூரியன் பெயர்ச்சி மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி அனைத்து 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு இக்காலம் மிகவும் நற்பயன்களைத் தருவதாக அமையக்கூடும்.
2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி காலையில், சூரியன் தனது உச்ச ராசியான மேஷத்தில் பிரவேசிக்கிறார். இந்த சூரியன் பெயர்ச்சி காலை 9:38 மணிக்கு நிகழவுள்ளது. ஜோதிடக் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது, இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் மேஷ ராசியே சூரியனின் உச்ச வீடாகத் திகழ்கிறது. சூரியன் சுமார் ஒரு மாதம் இங்கேயே சஞ்சரிப்பார். இக்காலத்தில் பல்வேறு ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்களின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஏப்ரல் மாதம் மேஷ ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி ஆவது 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மை பயக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் இது பொற்காமலாய் இருக்கும். அனைத்து வித வெற்றிகளும் இவர்களை தேடிவரும்.
மேஷம்: சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழிலில் வளர்ச்சி இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். இந்த நேரம் மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். சூரியன் உங்கள் லக்னத்தில் (முதல் வீடு) பிரவேசிப்பதால், அது உங்கள் ஆளுமையை மேம்படுத்துவதோடு, உங்கள் தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும். உங்கள் வேலை சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் மிகுந்த தீவிரத்துடனும், முழுமையான கவனத்துடனும் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களைத் தேடி வரலாம். மேலும், உங்கள் கடின உழைப்பும் முயற்சிகளும் நிச்சயம் பாராட்டப்படும். பதவி உயர்வு பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் நட்சத்திரங்களின் அனுகூலத்தால் கைகூடி வரும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத் துறையில், உங்கள் உத்திகளும் திட்டங்களும் வெற்றிகரமாக அமையக்கூடும். கல்வித் தேர்வுகள் அல்லது போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களும் இக்காலத்தில் சிறப்பான முடிவுகளை எதிர்பார்க்கலாம். மேலும், உங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் நற்செய்திகள் வந்து சேர்வதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன.
சிம்மம்: சூரியன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் அனுகூலம் மற்றும் உயர்ந்த கௌரவத்தை கொண்டு வரும். சிம்ம ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, இந்தப் சூரியப் பெயர்ச்சி மிகவும் நற்பயன்களைத் தருவதாக அமையக்கூடும்; ஏனெனில் சூரியனே உங்கள் ராசியின் அதிபதியாகத் திகழ்கிறார். சூரியன் உங்கள் ஒன்பதாம் வீட்டின் (அதிர்ஷ்ட ஸ்தானம்) வழியாகப் பெயர்ச்சி ஆவதால், அதிர்ஷ்டத்தின் மற்றும் விதியின் முழுமையான ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இக்காலத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் அனைத்தும் மிகத் துல்லியமாகவும் சரியாகவும் அமையும். மேலும், சமூகத்தில் உங்கள் கௌரவமும் மதிப்பும் உயரும்.
துலாம்: துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் இப்போது வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும். ஆன்மீக விஷயங்களில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். இது உங்களுக்கு மிகுந்த மன அமைதியைத் தேடித்தரும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு, விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைப்பதற்கோ அல்லது புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கோ வாய்ப்புகள் உள்ளன. தொழில் வல்லுநர்களுக்கும் இந்த காலம் வெற்றிகரமானதாக இருக்கும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி அதிகரித்த வருமானம் மற்றும் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அளிக்கும். தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது சாதகமான பலன்களை அளிக்கவிருக்கிறது. சூரியன் உங்கள் ராசியிலிருந்து ஐந்தாம் வீட்டில் பிரவேசிக்கிறார். இந்த அமைப்பானது உங்கள் பொருளாதார நிலையை வலுப்படுத்தும், பண வரவு அதிகமாகும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகக்கூடும். மேலும், சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்தும் உயரும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகள் கிடைக்கும். அரசுத் துறையுடன் தொடர்புடையவர்கள் சிறப்பான நன்மைகளைப் பெறக்கூடும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை இணக்கமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். உறவுகளும் மேலும் வலுப்பெறும். கல்வித் துறையிலும் வெற்றி பெறுவதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. மேலும், பழைய கடன் உதவிகளிலிருந்து விடுபட்டு நிம்மதி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
சூரிய பகவானின் அருள் பெற, வாழ்வில் வெற்றிகள் குவிய, அனைவரையும் ஈர்க்கக்கூடிய ஆளுமையை பெற தினனும் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்வது நல்லது.
தினமும் காலையில்‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வதும் நன்மை பயக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.