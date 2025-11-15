நாளை சூரியன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ

Sun Transit: சூரியன் நவம்பர் 16, 2025, அதாவது நாளை, ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 1:44 மணிக்கு துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் யாருக்கு அதிக நன்மை? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Suriyan Peyarchi Palangal: நாளை சூரியன் பெயர்ச்சி நிகழவுள்ளது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் இதனால் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? 12 ராசிகளுக்கான சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: சூரியன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தில் சில ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, இந்த நேரத்தில் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
ரிஷபம்: சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவு வலுவடையும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி நல்ல நேரத்தை கொண்டு வரும். நண்பர்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். பண வரவு அதிகமாகும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலை மேம்படும்.
கடகம்: சூரியன் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்கார்களுக்கு வெற்றிகரமானதாக இருக்கும். அனைத்து துறைகளிலும் உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் குருவின் ஆதரவு தொடர்ந்து கிடைக்கும். குடும்பத்திலும், வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியான சூழல் இருக்கும்.
சிம்மம்: சூரியன் உங்கள் ஜாதகத்தின் நான்காவது வீட்டை கடக்கிறது. சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களின் முயற்சிகளை வெற்றிகளாக மாற்றும். டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை நிலம், சொத்து மற்றும் வாகனங்களால் நீங்கள் பயனடையலாம். இவை தொடர்பான நல்ல பலன்களையும் நீங்கள் பெறலாம்.
கன்னி: சூரியன் பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவை அதிகரிக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வணிகத்தில் ஈடுபட்டுள்ள கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும்.
துலாம்: சூரியன் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை பணம் சம்பாதிக்க நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் இயல்பும் ஓரளவு மாறும். ஆன்மீக பணிகளில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
விருச்சிகம்: சூரிய பெயர்ச்சியின் செல்வாக்கால் உங்கள் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் வார்த்தைகளால் பிறர் மீது ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கம் ஏற்படும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் ஆளுமை மேம்படும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். வாழ்வில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். உலக விஷயங்களில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பண வரவு அதிகமாவதால் நிதி நிலை மேம்படும்.
மகரம்: மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகளை அளிக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். ஆடம்பர பொருட்களை வாங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். தான, தர்மத்திலும் பணத்தை செலவழிப்பது நல்லது.
கும்பம்: சூரியன் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு லாபகரமானதாக இருக்கும். கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற வெகுமதி கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் உங்கள் பணி பாராட்டப்படும். வீட்டில் சுமுகமான சூழல் இருக்கும். வணிகத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித்தரும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் எளிதாக நடந்துமுடியும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் சிறப்பாக செயல்படுவீர்கள்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.