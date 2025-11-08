நவம்பர் 16 சூரியன் பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி இருக்கும்? முழு ராசிபலன்

Sun Transit: நவம்பர் 16 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை சூரியன் துலாம் ராசியை விட்டு வெளியேறி செவ்வாய் கிரகத்தின் விருச்சிக ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவார். இதனால் யாருக்கு நன்மை? யாருக்கு பிரச்சனை? முழு ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Suriyan Peyarchi Palangal: ஜோதிடத்தில் சூரியனும் செவ்வாயும் நட்பு உறவைப் பகிர்ந்து கொள்வதால், இந்த மாற்றம் பலருக்கு புதிய ஆற்றல், உற்சாகம் மற்றும் நம்பிக்கையை அளிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், சூரியனின் செல்வாக்கு தொழில் முன்னேற்றம், பதவி உயர்வு மற்றும் அரசாங்க வேலைகளில் நன்மைகளுக்கு வழிவகுக்கும். இருப்பினும், இந்த நேரம் சில ராசிகளுக்கு சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் கிடைக்கப்போகும் பலன்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி நல்ல நேரத்தை கொண்டு வரும். நிலுவையில் உள்ள உங்கல் வேலை வேலைகள் நிறைவடையும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கக்கூடும். இருப்பினும், திருமணத்திற்கு இன்னும் சிறிது காலம் ஆகலாம்.
ரிஷபம்: சூரியன் பெயர்ச்சி இந்த நேரம் உங்களுக்கு சாதகமான மாற்றங்களை அளிக்கும். உங்கள் தொழிலில் நிலவும் மந்தநிலை முடிவுக்கு வருவது போல் தோன்றும். உங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் சமூகத்தில் ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை நிலைநாட்டுவீர்கள். இந்த நேரத்தில் முதலீடுகள் மூலம் நீங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்: சூரியன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்க சிறந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. பங்குச் சந்தையில் லாபம் அதிகரிக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். சூரியனின் செல்வாக்கு உங்கள் தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும்.
கடகம்: சூரியன் பெயர்ச்சி காலம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சிரமங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். உறவுகளில் அதிகரித்து வரும் பதட்டங்கள் மனதில் அமைதியின்மையை ஏற்படுத்தும். வணிகத்தில் மந்தநிலையையும் சந்திக்க நேரிடும். குடும்பம் உணர்ச்சி நிலைத்தன்மைக்கு ஒரு ஆதாரமாக இருக்கும்.
சிம்மம்: சூரியன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். சூரியன் இந்த ராசியின் அதிபதியாக இருப்பதால், சூரியன் அவர்களுக்கு விரும்பிய நன்மைகளைத் தரக்கூடும். சூரியனின் செல்வாக்கு உங்கள் தந்தையுடனான உங்கள் உறவை வலுப்படுத்தும். அரசாங்க வேலைக்கான உங்கள் ஆசை முயற்சியால் நிறைவேறக்கூடும்.
கன்னி: இந்த நேரம், மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான தகராறுகளை நீங்கள் தீர்க்க வேண்டிய நேரமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், வேலையில் நடந்து வரும் தகராறுகள் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும். புதிய வேலைக்கான உங்கள் ஆசை நிறைவேறும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வேலை தொடர்பான சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடலாம்.
துலாம்: சூரிடன் பெயர்ச்சியால் வெளிநாட்டில் வேலை செய்வதற்கான துலாம் ராசிக்காரர்களின் ஆசை நிறைவேறும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் புதிய நபர்களையும் சந்திப்பீர்கள், இது உங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்த உதவும். திடீர் பயணமும் செல்ல வேண்டியிருக்கலாம். பொருளாதாரம் தொடர்பான முடிவுகளும் சாதகமாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிகத்த்ல்தான் சூரியன் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் வேலை கிடைப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் தீரும். வேலையில் மூத்தவர்கள் மற்றும் இளையவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். இருப்பினும், உங்கள் தொழிலில் புதிய நபர்களைச் சேர்ப்பது பாதகமாக இருக்கலாம். பொறுமையை கடைபிடிப்பது நல்லது.
தனுசு: சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் தனுசு ராசிக்கு நேரம் சாதாரணமாக இருக்கும். வேலையில் மன அழுத்தம் உங்கள் மனநிலையை பாதிக்கும். உங்கள் முயற்சிகள் புதிய வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும், இது உங்கள் புகழை அதிகரிக்கக்கூடும்.
மகரம்: சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நீதிமன்ற வழக்குகள் தொடர்பாக பதட்டம் ஏற்படலாம். வேலை மாற்றத்தை நீங்கள் பரிசீலித்துக்கொண்டிருந்தால், அதற்கு அதிக முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கும். உறவுகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். நண்பர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
கும்பம்: இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். பருவகால நோய்கள் குறிப்பாக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும், எனவே எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. மூத்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் மூத்த சகோதரர்களுடன் அதிகரித்து வரும் வேறுபாடுகளைத் தவிர்க்கவும்.
மீனம்: சூரியன் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். வாழ்க்கை துணையுடனான புரிதல் அதிகரிக்கும். இந்த காலத்தில் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கும். வணிகத்தில் லாபம் பெருகும். வெளிநாடுகளுக்கும் பயணம் செல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.