  திருவோணத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் திறக்கும்

திருவோணத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், முன்னேற்றத்திற்கான கதவுகள் திறக்கும்

2026 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், திருவோண நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார், அதன் சுப செல்வாக்கு சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். ஜனவரி மாதத்தில் சூரியனின் பெயர்ச்சி எந்த நாளில், எந்த நேரத்தில் மாறும் என்பதைப் பார்ப்போம். 
1 /6

மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி அடைவது உங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியைத் தரும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் கௌரவத்தை அதிகரிக்கும், மேலும் வேலையில் உங்கள் ஆலோசனைகள் பாராட்டப்படும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படும், மேலும் நீண்டகாலமாக வைத்திருக்கும் நிதிகள் மீட்கப்படலாம்.

2 /6

ரிஷபம்: இந்த நேரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான காலமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் மத நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும், மேலும் வெளிநாட்டுப் பயணம் சாத்தியமாகும். உயர்கல்விக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் விரும்பிய பலன்களை அடைய வாய்ப்புள்ளது.

3 /6

சிம்மம்: சிம்ம ராசியை சூரியன் ஆட்சி செய்வதால், திருவோணம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைவது உங்கள் ஆளுமையை மேம்படுத்தும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் சமூக வட்டாரத்தில் உங்கள் புகழும் அதிகரிக்கும்.

4 /6

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வரவிருக்கும் காலம் புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும்; அவற்றை அடையாளம் கண்டு பயன்படுத்திக் கொள்வது உங்கள் கையில்தான் உள்ளது. தொழிலில் நீங்கள் எடுக்கும் கவனமான முடிவுகள், விரைவில் உங்களை உயர்ந்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்லும். மேலும், சமூகத்தில் உங்களுக்கென ஒரு புதிய அடையாளம் கிடைக்கும்.

5 /6

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்தச் சூரியப் பெயர்ச்சி மிகுந்த நன்மைகளைத் தரும். நீங்கள் எந்த ஒரு செயலிலும் முழு மனதுடன் ஈடுபட்டால், அதில் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்களின் சமூக அந்தஸ்து உயர்வதுடன், ஆளுமைத் திறனும் மேம்படும்.

6 /6

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Sun Transit Sun Surya Astrology Zodiac Signs

