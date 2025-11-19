இன்று சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: தொழில் கவலை, 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை

Sun Transits Enter Saturn Star Anusham: ஜோதிடத்தின் படி, இன்று அதாவது நவம்பர் 19, 2025 சூரியன் விசாக நட்சத்திரத்தை விட்டு வெளியேறி அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு சிரமங்களை தரக்கூடும்.
ஜோதிடத்தின் படி, நவம்பர் 19, 2025 அன்று, அதாவது இன்று சூரியன் விசாக நட்சத்திரத்தை விட்டு வெளியேறி அனுஷம் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்தப் பெயர்ச்சி சில ராசிகளின் பிரச்சனைகளை அதிகரிக்கக்கூடும். உண்மையில், இந்த நட்சத்திரத்தை ஆளும் கிரகம் நீதியின் கடவுளான சனி ஆகும்.
ஜோதிடத்தில் சூரியன் (Sun) மற்றும் சனி (Saturn) கிரகங்கள் பொதுவாக நட்பு உணர்வுடன் கருதப்படுவதில்லை. அவற்றுக்கிடையே விரோத அல்லது சமநிலை உறவே இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் இந்தப் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளையும் பாதிக்கலாம்.
சூரியன் சனியின் வீட்டில் நுழையும் போது, சில ராசிக்காரர்கள் வேலையில் சிரமங்கள், தொழில் பிரச்சினைகள், உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மற்றும் திருமணத்தில் தடைகளை சந்திக்க நேரிடும். எனவே இந்த ராசிக்காரர்களை எவை என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்கள் வேலையில் அதிக பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும். வேலை செய்யும் இடத்தில் அதிக சவால்களையும், பிரச்சனைகளையும் சந்திக்க நேரிடும். எதிர்பார்த்த வெற்றி தாமதமடைவதால் நீங்கள் சற்றே மனச்சோர்வுக்கு ஆளாகலாம். இந்தச் சமயத்தில் புதிய முயற்சிகள் அல்லது வேலைகளைத் தொடங்குவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. கடன் தொடர்பான விஷயங்கள் உங்களைத் தொந்தரவு செய்யலாம். எதிர்காலத்தைப் பற்றிய அதிகப்படியான கவலைகள் உங்கள் மன அமைதியைக் குலைக்கும். குடும்பப் பிரச்சினைகள் உங்களைத் தொந்தரவு செய்யலாம்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் காதல் வாழ்க்கையில் அதிக பிரச்சனைகளை சந்திப்பார்கள். நெருங்கிய உறவுகளிலும் அதிகப்படியான சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும். கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக உறவை முறித்துக் கொள்ளும் எண்ணம் ஏற்படலாம், இதனால் மன உளைச்சலும் உண்டாகும். உறவுகளில் ஏற்படும் மோதல்கள் உங்கள் வேலை மற்றும் தொழில் செயல்பாடுகளையும் பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது. வருமானத்தை விடச் செலவுகள் அதிகரிப்பது சேமிப்பைத் திரட்டுவதைக் கடினமாக்கும். இது நிதி இழப்புகள் மற்றும் உங்கள் இலக்குகளில் தடைகள் ஏற்பட வழிவகுக்கும். நிலம் மற்றும் சொத்துக்களை வாங்குதல் அல்லது விற்றல் தொடர்பான செயல்பாடுகளில் தடைகளும் தாமதங்களும் ஏற்படக்கூடும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் நிதி பரிவர்த்தனைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நீங்கள் ஏற்கெனவே கடனில் இருந்தால், அந்தக் கடனை அடைப்பது சற்றுக் கடினமாகலாம், மேலும் அது நீடிக்கும் வாய்ப்புள்ளது. பணத்தைக் கையாளும் போது மிகவும் எச்சரிக்கையாகவும், கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும். அவசரமாக எடுக்கும் முடிவுகள், உங்களுக்குக் கிடைக்கவிருந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பைக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தலாம் அல்லது இழக்க நேரிடலாம். யாரோ ஒருவரின் வார்த்தைகள் அல்லது செயல்கள் உங்கள் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கக்கூடும், எனவே கவனமாக இருங்கள்.
சூரிய மந்திரத்தை தினமும் காலையில் சொல்லி வர மனம் மற்றும் உடல் பலத்தை பெறுவதோடு, அனைத்து வித நோய்களும் நீங்கி நலம் பெறலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.