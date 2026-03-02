English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மீன ராசியில் பெயர்ச்சியாகும் சூரியன்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய ஆபத்து! ஆரோக்கியத்தில் கவனம்

மீன ராசியில் பெயர்ச்சியாகும் சூரியன்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பெரிய ஆபத்து! ஆரோக்கியத்தில் கவனம்

Sun Transits In Pisces: மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி ஆவதால், 3 ராசிக்காரர்கள் மிகப் பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்க உள்ளனர். 

 

Suriyan Peyarchi 2026: ஜோதிட்டத்தில் சூரியன் மிகவும் முக்கிய கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறது. சூரியனின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அது நேர்மறையாகவும் இருக்கும் எதிர்மறைவாகவும் இருக்கும். 

 
Sun Transits In Pisces: சூரியன் தற்போது கும்ப ராசியில் உள்ளது. இந்த நிலையில், வரும் மார்ச் 15ஆம் தேதி மீன ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். கிட்டத்தட்ட 1 வருடம் கழித்து மீன ராசிக்குள் சூரியன் நுழைந்துள்ளார். இது சில ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் சவாலான விஷயங்களை கொடுக்க இருக்கிறது.   

அப்படி சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சியால், கவனமாக இருக்க வேண்டிய ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

சிம்மம் (Leo): சிம்ம ராசியின் 8வது வீட்டில் சூரியன் நுழைய உள்ளார். இது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. இந்த காலக்கட்டத்தில் செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும். வேலையிடத்தில் பிரச்சனை ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது. ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனை ஏற்படக்கூடும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு சற்று தாமதம் ஆகும்.   

விருச்சிகம் (Scorpio): மார்ச் 15ஆம் தேதி சூரியன் விருச்சிக ராசியின் 5ஆம் வீட்டில் நுழைய உள்ளார். இது அவர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக சவால்களை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்படலாம். அஜாக்கிரதையால் பல பிரச்சனைகள் வரக்கூடும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் தோல்வி அடையும்.   

மீனம் (Pisces): சூரியன் மீன ராசியின் முதல் வீட்டில் நுழைய உள்ளார். இது மீன ராசிக்காரர்களின் ஆரோக்கியத்தில் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த காலகட்டத்தில் எந்த முடிவு எடுத்தாலும் கவனமாக எடுக்கவும். ஒன்று இரண்டு முறை யோசித்து முடிவு எடுக்க வேண்டும். தன்னம்பிக்கை குறையும்.     

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு  ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.  

