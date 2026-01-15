English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • உத்ராயன புண்யகாலம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்... வடதிசையில் பயணிக்கும் சூரியன்

உத்ராயன புண்யகாலம்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்... வடதிசையில் பயணிக்கும் சூரியன்

Sun Uttarayan 2026: சூரிய பகவான் இனி அடுத்த மாதங்களுக்கு வட திசை நோக்கி பயணிக்க உள்ளதை தொடர்ந்து, இந்த 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம் பிறக்கிறது. அந்த 4 ராசிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.

இன்று சூரிய பெயர்ச்சி நிகழ்ந்துள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க அடுத்த 6 மாதங்களுக்கு சூரிய பகவான் தென்திசை நோக்கி பயணிப்பார். அப்போது எந்தெந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், வெற்றி தேடி வரும் என்பதை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
இதுவரை சூரிய பகவான் தென்திசை நோக்கி பயணித்து வந்த நிலையில், வடக்கு திசை நோக்கி நகர்வதால் உத்ராயன புண்யகாலம் ஏற்படும்.   

சூரிய பகவானின் உத்ராயன புண்யகாலம் என்பது தெய்வீகமான காலகட்டம் என கருதப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் மரணிப்பவர்கள் நிச்சயம் சொர்க்கத்தை அடைவார்கள் என நம்பப்படுகிறது.   

அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு உத்ராயன புண்யகாலம் நிலவும். வரும் ஜூலை 16ஆம் தேதி சூரிய பகவான் கடக ராசிக்குள் நுழையும்போது இந்த உத்ராயன புண்யகாலமும் முடிவுக்கு வரும். அந்த வகையில், ஜனவரி முதல் ஜூலை வரைலியான 6 மாத காலத்திற்கு இந்த நான்கு ராசிகளுக்கு பணம், புகழ் ஆகியவை பொழியும்.  

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு உத்ராயன புண்யகாலம், சுபமான காலகட்டமாகும். பணம் சம்பாதிப்பது உங்களுக்கு எளிமையாகும், இதனால் வளர்ச்சி அடைவீர்கள். புது வழிகளில் இருந்து செல்வம் கொட்டும். சௌகரியமான வாழ்க்கையை நோக்கி நகர்வீர்கள். பூர்வீகச் சொத்தில் உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் சீரும் சிறப்புமாக இருக்கும், வேலையிலும் முன்னேற்றம் இருக்கும்.   

கடகம்: உத்ராயன புண்யகாலத்தில் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு வேலையிலும், தொழிலிலும் பெரும் முன்னேற்றம் இருக்கும். பல இடங்களில் இருந்து உங்களுக்கு லாபம் கொட்டும். தன்னம்பிக்கையும் பல மடங்கு உயரும். காதல் வாழ்க்கை சிறக்கும். உங்களின் மனச்சோர்வுக்கு தீர்வு பிறக்கும்.   

துலாம்: நீங்கள் ஆசைப்பட்ட அனைத்தும் உத்ராயன புண்யகாலத்தில் நடந்துவிடும். இந்த ஆறு மாதக்காலத்தில் வேலையில் புதுப்புது வாய்ப்புகள் உங்களை தேடி வரும். தொழிலும் சூடுபிடிக்கும். கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு வாழ்வில் சிறப்பாக முன்னேறுவீர்கள். வேலைத் தேடி வருபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.   

மீனம்: உத்ராயன புண்யகாலத்தில் உங்களுக்கு செல்வம் கொட்டும். உங்களின் பணக் கஷ்டங்கள் ஓரளவு சீராகும். முக்கியமான வேலையில் நீங்கள் சேர்வீர்கள். உங்கள் துணையுடனான உறவு மேலும் பலப்படும். பொருளாதார நிலை சீராகும்.   

பொறுப்பு துறப்பு:  இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள், கணிப்புகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. Zee Tamil News இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.    

