சூரியன் நட்சத்திர மாற்றம்.. பணத்தை குவிக்கப்போகும் 3 ராசிக்காரர்கள்! யாரெல்லாம் பாருங்க

Sun transit to sadayam nakshatra: சூரியன் சதய நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவதால், 3 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். 

 
கிரகங்களில் மிகவும் முக்கிய கிரகமாக பார்க்கப்படும் சூரியன், தனது ராசியை மாற்ற இருக்கிறது. அதாவது, பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி சதய நட்சத்திரத்திற்கு சூரியன் மாறுகிறது.   

இதன் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களும் இருக்கும். இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசிகள் மட்டும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.   

மேஷம்: சூரியனின் சதய நட்சத்திர மாற்றம், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களை கொடுக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில், அவர்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். நிதி சிக்கல் இருந்தால், முடிவுக்கு வரும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.   

சிம்மம்: சூரியன் சதய நட்சத்திரத்திற்கு மாறுவது சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான காலகட்டத்தை கொடுக்கிறது. அவர்கள் நிதி ரீதியாக ஆதாயம் காண இருக்கின்றனர். கடின உழைப்புக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும். தொழில் செய்ப்வர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.   

மகரம்: சூரியனின் நட்சத்திர மாற்றம், மகர ராசிக்காரர்களுக்கு மகத்தான நன்மைகளை அளிக்க இருக்கிறது. நீண்ட காலமாக இருக்கும் ஆசைகள் இந்த காலகட்டத்தில் நிறைவேறும். சட்ட ரீதியாக வழக்குகள் ஏதேனும் இருந்தால் வெற்றி கிடைக்கும். வெளிநாட்டிற்கு செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு தேடி வரும்.   

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

