சுந்தர் பிச்சை எடுத்த அதிரடி முடிவு! கூகுள் குரோமில் மாற்றமா?

Sundar Pichai brings Gemini AI: இணையத்தில் தேடலை சுலபமாக்கிய குரோம், இப்போது புதிய யுகத்தைத் தொடங்க இருக்கிறதாம். ஜெமினி AI வருகையால், உலாவி உலகம் எப்படி மாறப்போகிறது தெரியுமா?
Sundar Pichai brings Gemini AI: கூகுள் குரோமில், மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு மாடலான ஜெமினி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பயனர்களுக்கு மேலும் பாதுகாப்பான, புத்திசாலித்தனமான அனுபவத்தை வழங்குவதே இந்த புதிய முயற்சி.
கூகுள் குரோம்: இணைய உலகில் மிக அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் உலாவிகளில் ஒன்று கூகுள் குரோம். தற்போது அந்த குரோமில், கூகுளின் மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) மாடலான ஜெமினி (Gemini) இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
Gemini வசதி: இந்த புதிய வசதியால், குரோம் உலாவியை பயன்படுத்தும் பயனர்களுக்கு பல்வேறு பணிகளை எளிதாகச் செய்யும் உதவி கிடைக்கும். அமெரிக்காவில் மாக் (Mac), விண்டோஸ் (Windows), அத்துடன் மொபைல் சாதனங்களிலும் இதை அறிமுகப்படுத்துவதாக கூகுள் தெரிவித்துள்ளது.
சுந்தர் பிச்சை கருத்து: கூகுள் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி (CEO) சுந்தர் பிச்சை கூறுகையில், “ஆரம்பத்திலிருந்து குரோமின் குறிக்கோள்கள் – எளிமை, வேகம், மற்றும் பாதுகாப்பு. இப்போது AI-ஐ இணைப்பதன் மூலம் உலாவியை இன்னும் பாதுகாப்பான, புத்திசாலித்தனமான மற்றும் பயனுள்ள ஒன்றாக மாற்ற வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. எங்கள் அடுத்த குரோம் யுகம் இப்போது தான் துவங்குகிறது,” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ரிக் ஓஸ்டெர்லோ கருத்து: கூகுளின் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் & டிவைசஸ் பிரிவின் மூத்த துணைத் தலைவர் ரிக் ஓஸ்டெர்லோ கூறுகையில், “உலாவியை நாம் எதிர்பார்க்காத விதங்களில் மாற்றியமைத்து, இணையத்தில் இருந்து அதிகபட்ச நன்மையைப் பெறும் வகையில் மேம்படுத்தி வருகிறோம். ஆனால் அதேசமயம், குரோமின் வேகத்தையும் பாதுகாப்பையும் தொடர்ந்து காக்கப்போகிறோம்,” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ஜெமினி பயனர்களுக்கு தரும் வசதிகள்: இணையப்பக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள உதவுதல் பல டாப்களில் ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்வதில் வழிகாட்டுதல் கூட்டங்களை அட்டவணைப்படுத்துதல் (Google Calendar இணைப்பு) யூடியூப் வீடியோக்கள் தேடுதல் Google Docs உள்ளிட்ட கூகுளின் பிற சேவைகளுடன் ஒருங்கிணைவு
கூகுள் தெரிவித்ததாவது: “ஜெமினி, நீங்கள் பல டாப்களில் செய்யும் செயல்களைப் புரிந்து கொண்டு, அதற்கேற்ற பதில்களைத் தரும். கேள்விகளுக்கு விடை அளிப்பதோடு, பக்கங்களை சுருக்கித் தரவும், செல்லும் இடங்களில் கூட (Android & iOS வழியாக) உங்களை உதவவும் செய்கிறது.”
Address Bar – AI முறை: குரோம் அட்ரஸ் பார் இப்போது AI மோடு பெறுகிறது. இதன் மூலம், பயனர்கள் சிக்கலான, பல்வேறு பகுதிகளைக் கொண்ட கேள்விகளையும் நேரடியாக தேடலில் கேட்க முடியும். பின்னர், தொடர்புடைய இணைய இணைப்புகளையும் ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். மொத்தத்தில், கூகுளின் புதிய முயற்சியான “Gemini in Chrome”, இணைய உலாவலை மேலும் சுலபமாக, புத்திசாலித்தனமாக, மற்றும் பாதுகாப்பாக மாற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.