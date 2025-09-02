6 குழந்தைகளை இழந்தேன்...சன்னி லியோன் அதிர்ச்சி தகவல்!

sunny leone miscarriage 6 kids: சன்னி லியோன் வாழ்க்கையில் மறைத்து வைத்திருக்கும் உண்மைகள் என்ன? ஆறு குழந்தைகளை இழந்தார் என்றால், அவர் பெற்றோராகும் கனவு எப்படி நிறைவேறியது?
sunny leone miscarriage 6 kids: சன்னி லியோன் தனது பெற்றோராகும் பயணத்தில் ஆறு குழந்தைகளை இழந்த வலியை வெளிப்படையாக பகிர்ந்துள்ளார். அந்த சோதனைகளுக்குப் பிறகு, தத்தெடுப்பும் சரோகஸியும் மூலம் இன்று மூன்று குழந்தைகளின் தாயாக மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்கிறார்.
சன்னி லியோன் தனது வாழ்க்கையில் குழந்தைகள் பெறும் பாதையில் மிகுந்த கஷ்டங்களை சந்தித்தார். அவர் வெளிப்படையாக கூறியதாவது, முதலாவது குழந்தை வீட்டுக்கு வருவதற்கு முன் ஆறு குழந்தைகளை இழந்து விட்டோம். இந்த அனுபவம் அவருக்கும் அவரது கணவர் டேனியல் பெரும் வேதனையாக இருந்தது. அவர்கள் அந்த காலத்தை மிகவும் கடினமாக எதிர்கொண்டனர் என்று தெரிவித்தார்.
சன்னி லியோன் கூறியது, “எங்களிடம் நான்கு பெண் குழந்தைகளும் இரண்டு ஆண் குழந்தைகளும் இருந்தது. ஆனால் மருத்துவ சிக்கல்களால் ஒருவரும் உலகிற்கு வரவில்லை” என்பதை சோஹ அலி கான் என்னும் பாட்காஸ்டில் தெரிவித்திருந்தார். இந்த வார்த்தைகள் அவரின் வலிமையை காட்டினாலும், அந்த இழப்பு மனதளவில் எவ்வளவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும் என்பது அனைவருக்கும் புரிந்தது.
கர்ப்பம் தரித்த பிறகும், பல முறை சோதனைகள் தோல்வியாக முடிந்தன. சன்னி தனது அனுபவத்தை பகிரும்போது, "நான் Surrogacy மூலம் கர்ப்பமாக இருந்தேன், ஆனால் scan எடுத்தபோது 'sack was blank' என்று சொன்னார்கள். குழந்தை வளரவில்லை," என்று சொன்னார். இது அவருக்கு மிகப் பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது.
அந்த நேரத்தில் சன்னிக்கும் டேனியலுக்கும் பல கேள்விகள் தோன்றின. “நாம் ஏதாவது தவறு செய்தோமா? கடவுள் நம்மை மறுத்துவிட்டாரா?” என்ற கேள்விகள் மனதை ஆக்கிரமித்தன. இழப்பு பின்னரும் அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக இருந்தனர். அதுவே அந்த தம்பதிகளின் உறவினை மேலும் வலுப்படுத்தியது.
“நான் ஒருபோதும் குழந்தையை பெற முடியாதோ?” என்ற சோகமான சந்தேகத்தோடு இருந்தபோதிலும், பெற்றோராகும் ஆசையை விட்டுவிடவில்லை. மனவலிமை மற்றும் நம்பிக்கையோடு அவர்கள் பயணத்தை தொடர்ந்தனர்.
இந்த சோதனைகளுக்குப் பிறகு, அவர்கள் தத்தெடுப்பைத் தீர்மானித்தனர். 18 மாதம் வயதான நிஷா என்ற சிறுமியை தத்தெடுத்து, தங்களுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை வரவேற்றனர். நிஷா அவர்களுக்குப் பெரும் ஆசீர்வாதமாக அமைந்தார். சன்னியும் டேனியலும் முதன்முதலாக பெற்றோராகும் கனவை நிஜமாக்கிக் கொண்டார்கள்.
தத்தெடுத்த குழந்தையின் மகிழ்ச்சிக்குப் பிறகு, 2018-இல் சன்னி மற்றும் டேனியல், சரோகஸி மூலம் இரட்டை ஆண் குழந்தைகளை பெற்றனர். இப்போது அவர்களின் குடும்பம் மூன்று குழந்தைகளுடன் நிறைவடைந்துள்ளது. கடந்த கால வலிகளைக் கடந்து இன்று அவர்கள் மகிழ்ச்சியும் நிறைவுமிக்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார்கள்.