சன்னி லியோனின் கொடுத்த அதிர்ச்சி! குழந்தைகள் பிறந்த விதம் குறித்து வெளியான ரகசியம்!

Sunny Leone Revealed Surrogacy: பாலிவுட் நடிகை சன்னி லியோன், தன் சரோகசி அனுபவம் குறித்து ஒரு அதிர்ச்சி தகவலை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். சரோகேட் தாய்க்கு கொடுத்த பெரும் தொகை, அவளின் வாழ்க்கையை மாற்றியமைத்ததாக சன்னி பகிர்ந்துள்ளார்.
Sunny Leone Revealed Surrogacy: சோஹா அலி கானின் "ஆல் அபவுட் ஹர்" பாட்காஸ்டில் கலந்து கொண்ட சன்னி லியோன், தன் தாய்மைப் பயணத்தை திறம்பட பகிர்ந்துள்ளார். தத்தெடுத்த மகள் நிஷா, சரோகசி மூலம் பிறந்த இரட்டை மகன்கள் – மூவரையும் பற்றிய உணர்ச்சிகரமான அனுபவங்களை பகிர்ந்தார். சரோகேட் தாய்க்கு அளித்த உதவி, அவளுக்கு வீடும், பெரிய திருமணமும் கிடைக்க வழிவகுத்தது.
சன்னி லியோனின் அதிர்ச்சி வெளிப்பாடு பாலிவுட் நடிகை சன்னி லியோன், தன் குழந்தைகள் பிறந்த விதம் குறித்து ஒரு பெரிய தகவலை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அவர் கூறியதாவது, தன் குழந்தைகளுக்காக எடுத்த சரோகசி முறையில், சரோகேட் தாய்க்கு மிகப்பெரிய தொகையை செலுத்தியதாகவும், அந்த பணத்தில் வீடு கட்டியும், திருமணமும் செய்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
குடும்பம் குறித்து பகிர்வு சன்னி லியோன், தனது கணவர் டேனியல் வெபருடன் 2011ஆம் ஆண்டு திருமணம் செய்து கொண்டார். அவர்களுக்கு மூன்று குழந்தைகள் உள்ளனர். 2017ஆம் ஆண்டு நிஷா என்ற பெண் குழந்தையை தத்தெடுத்தனர். அதன்பிறகு 2018ஆம் ஆண்டு நோவா, ஆஷர் என்ற இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் சரோகசியின் மூலம் பிறந்தனர்.
பாட்காஸ்டில் பகிர்ந்த ரகசியம் சோஹா அலி கானின் "ஆல் அபவுட் ஹர்" என்ற பாட்காஸ்டில் சன்னி லியோன் தனது சரோகசி அனுபவத்தை திறம்பட பகிர்ந்துகொண்டார். அந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் கூறியதாவது, “எனக்கு முதலில் ஒரு குழந்தையை தத்தெடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது” என தனது எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தினார்.
தத்தெடுத்த மகளின் கதை சன்னி லியோன் கூறியதாவது, "நாங்கள் தத்தெடுப்புக்காக விண்ணப்பித்த நாள், அதே நாளில் ஐவிஎப் (IVF) செயல்முறை நடந்தது. அன்றே நாங்கள் நிஷா என்ற சிறுமியுடன் பொருத்தப்பட்டோம்" என அவர் உணர்ச்சியுடன் தெரிவித்தார். இது அவர்களின் குடும்ப வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாளாக அமைந்தது.
சரோகசி பற்றி நேர்மையாக பகிர்வு சோஹா, “நீங்கள் கர்ப்பமாக வேண்டாமென்று நினைத்ததால்தானா சரோகசி தேர்வு செய்தீர்கள்?” என்று கேட்டார். அதற்கு சன்னி, “ஆம், நான் விரும்பவில்லை. அதனால் நாங்கள் சரோகசியை தேர்ந்தெடுத்தோம்” என திறம்பட ஒப்புக்கொண்டார்.
சரோகேட் தாய்க்கு கொடுத்த உதவி சன்னி கூறியதாவது, “சரோகேட் தாய்க்கு நாங்கள் வாரம் தோறும் சம்பளம் கொடுத்தோம். அவளின் கணவருக்கும் வேலை விடுப்பு எடுக்க பணம் கொடுத்தோம். மிகப்பெரிய தொகை கொடுத்தோம். அந்தப் பணத்தில் அவள் வீடு கட்டினார், மிகப்பெரிய திருமணமும் நடத்தினார்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சன்னி லியோனின் வாழ்க்கைப் பயணம் சன்னி லியோன் முதன்முதலில் 2011ல் பிக் பாஸ் 5 நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். பின்னர் ஜிஸ்ம் 2 மூலம் பாலிவுட்டில் அறிமுகமானார். ராகிணி எம்எம்எஸ் 2, மஸ்திசாதே போன்ற பல படங்களில் நடித்துள்ளார். தற்போது குடும்பத்துடன் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வருகிறார்.