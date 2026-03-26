RCB vs SRH: சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பிளேயிங் 11.. உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்! புதிய கேப்டன் நியமனம்

SRH Predicted Playing XI Against RCB: 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதல் போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை எதிர்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனில் ஓரளவான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தியது. இதனால் இந்த 2026 ஐபிஎல்லில் நல்ல கம்பேக்கை கொடுக்க எஸ்ஆர்ஹெச் அணியினர் காத்திருக்கின்றனர்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் இத்தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளார். இதன் காரணமாக இஷான் கிஷனை கேப்டனாக நியமித்துள்ளனர்.
மினி ஏலத்தில் வாங்கப்பட்ட லியாம் லிவிங்ஸ்டன் பிளேயிங் 11ல் நிச்சயமாக இருப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவரது பேட்டிங் மற்றும் சுழற் பந்து வீச்சு ஹைதராபாத் அணிக்கு பெரிதும் உதவும் என தெரிகிறது.
எஸ்ஆர்ஹெச் அணியின் இம்பேக்ட் வீரராக லெக் ஸ்பின்னர் ஜீஷான் அன்சாரி அல்லது வேகப்பந்து வீச்சாளர் சிவம் மாவி களமிறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பேட் கம்மின்ஸை போலவே ஜேக் எட்வேட்ர்ஸ், இஷன் மலிங்கா ஆகியோரும் காயம் காரணமாக வெளியேறி உள்ளனர். மேலும் வேகப்பந்து வீச்சில் ஜெய்தேவ் உனத்கட் மற்றும் பிரைடன் கார்ஸ் உள்ளனர்.
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தின் பிளேயிங் XI: அபிஷேக் சர்மா, டிராவிஸ் ஹெட், இஷான் கிஷன் (கேப்டன் & விக்கெட் கீப்பர்), நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, ஹெய்ன்ரிச் கிளாசென், லியாம் லிவிங்ஸ்டோன், அனிகேத் வர்மா, ஹர்ஷ் துபே, ஹர்ஷல் படேல், பிரைடன் கார்ஸ், ஜெய்தேவ் உனத்கட்.