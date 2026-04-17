200MP கேமரா கொண்ட Vivo போன் மீது ரூ.2500 அதிரடி தள்ளுபடி!

200MP featured Vivo V60e 5G get 2500 discount amazon india price specs deal: Vivo V60e 5G போனில் அதிரடிச் சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. இதன் முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் விரிவாகக் காணலாம்.
Vivo V60e 5G Processor இந்த Vivo மொபைல் போன், MediaTek Dimensity 7360 Turbo ஆக்டா-கோர் செயலியுடன் வருகிறது. இந்தச் சாதனத்தில் Mali-G615 MC2 GPU இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், இந்த ஹேண்ட்செட் 128 GB சேமிப்பகத்தையும், 8 GB RAM-ஐயும் வழங்குகிறது.
Vivo V60e 5G Battery Vivo V60e ஒரு 6500mAh பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது. இது 90W அதிவேக சார்ஜிங்கை ஆதரிக்கிறது. பாதுகாப்பிற்காக, இதில் கைரேகை உணர்வி மற்றும் முகத்தை அடையாளம் கண்டு திறக்கும் வசதி ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
Vivo V60e 5G Front Camera Vivo V60e மாடலானது செல்ஃபிகள் எடுப்பதற்காக 50MP முன்பக்க கேமராவைக் கொண்டுள்ளது. இது f/2.0 துளை அளவைக் (aperture) கொண்டுள்ளது. இது Portrait, Photo, Video, Time-lapse மற்றும் Slow Motion போன்ற கேமரா அம்சங்களுடன் வருகிறது.
Vivo V60e 5G Screen Vivo V60e ஸ்மார்ட்போனானது, 2392 × 1080 பிக்சல் தெளிவுத்திறன் மற்றும் 120 Hz புதுப்பிப்பு விகிதம் கொண்ட 6.77-அங்குல FHD+ Quad-Curved AMOLED திரையைக் கொண்டுள்ளது. இது 1900 nits உச்ச பிரகாசத்தைக் கொண்டுள்ளது. இத்திரை HDR10+ தொழில்நுட்பத்தை ஆதரிக்கிறது.
Vivo V60e 5G Camera வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்களுக்காக, Vivo V60e இரட்டைப் பின்பக்க கேமரா அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது; இதில் முதன்மை லென்ஸ் 200MP சென்சாராக உள்ளது. இது ஆப்டிகல் பட நிலைப்படுத்தலை (Optical Image Stabilization) ஆதரிக்கிறது. இத்துடன், 8MP அல்ட்ரா-வைட்-ஆங்கிள் லென்ஸ் ஒன்றும் இடம்பெற்றுள்ளது.
Vivo V60e 5G Other Specs Vivo நிறுவனம் இந்த ஸ்மார்ட்போனில் 4G VoLTE, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, BeiDou, GLONASS, NFC மற்றும் ஒரு USB Type-C போர்ட் ஆகிய வசதிகளை வழங்கியுள்ளது. இந்தத் தொலைபேசியில் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதன் பரிமாணங்கள் 163.53×76.96×7.49 மி.மீ ஆகும்; மேலும் இது 190 கிராம் எடையைக் கொண்டுள்ளது.
Vivo V60e 5G Price Vivo V60e 5G ஸ்மார்ட்போன் 8GB+128GB, 8GB+256GB மற்றும் 12GB+256GB ஆகிய மூன்று சேமிப்பக விருப்பங்களில் கிடைக்கிறது. இந்த மூன்று வகைகளின் விலைகள் முறையே ₹31,999, ₹33,999 மற்றும் ₹35,964 ஆகும்.
Vivo V60e 5G Deals ICICI வங்கியின் கிரெடிட் கார்டைப் பயன்படுத்தி V60e-ஐ வாங்குவதன் மூலம் ₹2,500 தள்ளுபடியைப் பெறலாம். இந்தத் தொலைபேசியின் மீது ₹1,125 மதிப்பிலான EMI சலுகையும் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த ஹேண்ட்செட்டிற்கு ₹30,150 மதிப்பிலான பரிமாற்றச் சலுகையும் (Exchange Offer) கிடைக்கிறது.