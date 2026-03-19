IPL 2026: சுரேஷ் ரெய்னா டூ ரோகித் சர்மா: ஐபிஎல்லில் இதுவரை ஆரஞ்சு கேப் வெல்லாத ஸ்டார் வீரர்கள்!

IPL Players Who Never Won Orange Cup: 2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், ஐபிஎல்லில் இதுவரை ஆரஞ்சு கேப் வெல்லாத ஸ்டார் வீரர்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
IPL Latest News: ஐபிஎல்லில் ரோகித் சர்மா, தோனி, விராட் கோலி என பல நட்சத்திர வீரர்கள் தற்போது உள்ளனர். இவர்களை போல் இன்னும் சில நட்சத்திர வீரர்களும் ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு பெற்றிருக்கின்றனர். ஆனால் நட்சத்திர வீரர்களாக திகழும் இவர்கள் ஒரு முறை கூட ஒரு தொடரில் அதிக ரன்கள் குவித்து ஆரஞ்சு கேப்பை வென்றதில்லை என சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?
ரோகித் சர்மா (Rohit Sharma): ரோகித் சர்மா ஐபிஎல் தொடங்கியதில் இருந்து அதாவது 2008 ஆம் ஆண்டில் இருந்து தற்போது வரை தொடர்ந்து ஐபிஎல்லில் பயணித்து வருகிறார். பல போட்டிகளில் தொடக்க வீரராக களமிறங்கி உள்ள ரோகித் சர்மா இதுவரை ஒரு தொடர்களில் கூட ஆரஞ்சு கேப்பை வென்றதில்லை. அவர் 2013ல் அதிகபட்சமாக 538 ரன்கள் குவித்திருக்கிறார்.
ஷிகர் தவான் (Shikhar Dhawan): பிரபல முன்னாள் வீரர் ஷிகர் தவான், 2008 முதல் 2024 வரை ஐபிஎல்லில் விளையாடி இருக்கிறார். தொடக்க வீரரான இவர் அவரது ஐபிஎல் கரியரில் ஒருமுறை கூட ஆரஞ்சு கேப்பை வென்றதில்லை. அவர் 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் அதிக ரன்களை குவித்தபோதிலும் அவரால் ஆரஞ்சு கேப்பை வெல்ல முடியவில்லை.
எம். எஸ். தோனி (MS Dhoni): பிரபல வீரர் எம். எஸ். தோனியும் 2008 ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஐபிஎல்லில் பயணித்து வருகிறார். இவர் பெரும்பாலும் ஃபினிஷிங் இடத்திலேயே விளையாடி வருவதால், இவரால், ஆரஞ்சு கேப்பை வெல்ல முடியவில்லை.
ஏபி டி வில்லியர்ஸ் (AB De Villiers): பிரபல முன்னாள் வீரர் ஏபி டி வில்லியர்ஸ். இவர் மிடில் ஆர்டரில் பேட்டிங் செய்து வந்ததால், ஆரஞ்சு கேப்பை வெல்ல முடியாமல் போனது.
சுரேஷ் ரெய்னா (Suresh Raina): பிரபல முன்னாள் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னா, 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை விளையாடினார். ஆனால் ஒருமுறை கூட ஆரஞ்சு கேப்பை வென்றதில்லை.
அஜிங்க்யா ரஹானே (Ajinkya Rahane): பிரபல வீரர் அஜிங்க்யா ரஹானே, 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் ஐபிஎல்லில் விளையாடி வருகிறார். இவர், இதுவரை ஒருமுறை கூட ஆரஞ்சு கேப்பை வென்றதில்லை. வரும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் கொல்கத்தா அணியை வழிநடத்த இருக்கிறார்.
சேவாக், கம்பீர் மற்றும் யுவராஜ் சிங்: பிரபல முன்னாள் வீரர்களான வீர்ந்திர சேவாக், செளதம் கம்பீர், யுவராஜ் சிங் ஆகியோரும் ஆரஞ்சு கேப்பை வென்றதில்லை.