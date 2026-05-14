/Karuppu: கருப்பு படம் இன்று வெளியாகாது? ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி தகவல்?

சூர்யா நடிப்பில் ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் டிரீம் வாரியர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான படம் கருப்பு. இன்று வெளியாக இருந்த நிலையில் சில பிரச்சனைகள் காரணமாக தற்போது வரை வெளியாகவில்லை.
சூர்யாவின் 45 வது படமான கருப்பு இன்று மே 14ஆம் தேதி வெளியாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. காலை 9 மணி காட்சிக்கு தமிழக அரசிடம் இருந்து அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில் கடைசி நிமிடத்தில் படம் வெளியாகாமல் சிக்கலில் மாட்டியுள்ளது.
ஏற்கனவே பல்வேறு ரிலீஸ் தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டு படம் தள்ளிப் போனது. இதனால் சூர்யா ரசிகர்கள் மிகுந்த வருத்தத்தில் இருந்தனர். இந்நிலையில் மே 14-ம் தேதி படம் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து ரசிகர்கள் இந்த படத்திற்காக காத்துக் கொண்டிருந்தனர்
ஆனால் திடீரென ஏற்பட்ட நிதி பிரச்சனைகள் காரணமாக அனைத்து திரையரங்குகளையும் காலை 9 மணி காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டது. இந்த படத்தை எஸ் ஆர் பிரபுவின் டிரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரித்திருந்தது.
மதிய காட்சிகள் அல்லது மாலைக் காட்சிகள் ஆவது பார்த்துவிடலாம் என்று ரசிகர்கள் பலரும் திரையரங்கு வாசலிலேயே காத்திருந்து வருகின்றனர். ஆனாலும் படம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் முடிந்தது போல் தெரியவில்லை.
பட நிறுவன தரப்பில் இருந்தும், இயக்குனர் ஆர்.ஜே பாலாஜி தரப்பில் இருந்தும் படத்தை வெளியிட நாங்கள் முடிந்தவரை முயற்சி செய்து வருகிறோம் என்று தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆனாலும் அதில் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இருப்பதாக தெரியவில்லை.
இன்று மாலை காட்சியாவது படம் வெளியாகும் என்று ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டுள்ளனர். ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தியும் வெளியாகி உள்ளது. அது என்னவென்றால் இன்று படம் வெளியாகாது என்பதுதான்.
இந்நிலையில் மீண்டும் மற்றொரு ரிலீஸ் தேதிக்கு பணம் தள்ளி வைக்கப்படுமா? அல்லது அனைத்து பிரச்சனைகளும் முடிக்கப்பட்டு நாளை படம் வெளியாகுமா? என்பது குறித்த எந்த ஒரு தகவல்களும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் ரசிகர்கள் படம் இன்று வெளியாகும் என்ற நம்பிக்கையில் திரையரங்குகளில் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்