/கருப்பு திரைப்படத்தின் வசூல்..தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இத்தனை கோடியா?

Karuppu Box Office Collection : சூர்யா நடிப்பில் வெளியாகி செம ஹிட் அடித்துள்ள ‘கருப்பு’ திரைப்படத்தின் ஐந்து நாட்கள் வசூல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.
Karuppu Box Office Collection : ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கும் திரைப்படம், கருப்பு. இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தில் த்ரிஷா, சிவதா உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். இதையடுத்து, இப்படம் வெளியாகி 5 நாட்களில் உலகளவில் எத்தனை கோடி வசூலித்திருக்கிறது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
நடிகர் சூர்யாவுக்கு தியேட்டரில் வெளியாகி கடைசியாக ஹிட் ஆன திரைப்படம், சிங்கம் 2. இதன் பிறகு வரிசையாக வெளியான அவரது அனைத்து படங்களும் மக்களின் வரவேற்பை அவ்வளவாக பெறவில்லை. வரவேற்பை பெற்ற, சூரரைப்போற்று மற்றும் ஜெய் பீம் உள்ளிட்ட திரைப்படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாகின. இந்த நிலையை, கருப்பு திரைப்படம் மாற்றியுள்ளது.
கருப்பு திரைப்படத்தின் ஒரிஜினல் ரிலீஸ் தேதி, மே 14. இந்த தேதியில், படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு ஏற்பட்ட நிதி பிரச்சனை காரணமாக ரிலீஸ் செய்ய முடியாமல் போனது. எனவே, இத்திரைப்படம் மறுநாள் ரிலீஸ் ஆனது. இந்த படத்தில், நடிகர் சூர்யா கருப்பசாமியாக நடித்துள்ளார்.
மூக்குத்தி அம்மன் படத்தின் கான்செப்டையே கருப்பு படத்திலும் உபயோகித்திருக்கும் ஆர்.ஜே.பாலாஜி, இந்த படத்தில் வில்லன், கடவுளை எதிர்த்து சேலெஞ்ச் செய்வது போல கதைக்களத்தை கொஞ்சம் மாற்றியிருக்கிறார். இதில், நீதி கொடுக்கும் தெய்வமான கருப்பன், மனிதனாக வந்து வக்கீலாக வாதாடி நியாயம் பெற்று தருவது கதையாக பார்க்கப்படுகிறது.
கருப்பு படத்தை பொறுத்தவரை, ஆர்.ஜே.பாலாஜிதான் படத்தின் வில்லன் என்றாலும், இதில் பெரும்பாலான காட்சிகளில் வருவது அவர்தான். சூர்யா ஹீரோ என்றாலும், அவருக்கு இதில் கேமியோ போல குறுகிய நிமிட காட்சிகள்தான் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அவையும் பார்ப்பதற்கு பிரமிப்பாக உள்ளது.
கருப்பு திரைப்படம், வெளியான 5 நாட்களில் சுமார் ரூ.165 கோடி வரை வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. முதல் நாள் கலக்ஷனை விட, 4ஆம் நாள் கலக்ஷன் அதிகமாக இருந்ததாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர்.பிரபு பதிவிட்டிருந்தார். படமும், சரியாக சம்மர் வெக்கேஷனில் வெளியாகியுள்ளது என்பதால் கண்டிப்பாக இதனை பலரும் குடும்பத்துடன் சென்று தியேட்டரில் பார்ப்பார்கள் என கூறப்படுகிறது.
கருப்பு திரைப்படம், இதுவரை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் சுமார் ரூ.80 கோடி வசூலை எட்டிவிட்டதாம். சூர்யாவிற்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டுமன்றி கேரளா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட இடங்களிலும் ரசிகர்கள் இருப்பதால்க், கண்டிப்பாக அங்கும் இப்படத்தின் கலக்ஷன் வரும் நாட்களில் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.