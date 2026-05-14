கடைசி நிமிடத்தில்..‘கருப்பு’ படத்தின் சிறப்பு காட்சிகள் ரத்து! காரணம் என்ன?

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 14, 2026, 10:00 AM IST|Updated: May 14, 2026, 10:00 AM IST

Karuppu Special Shows Cancelled : சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் திரைப்படம், கருப்பு. இந்த படத்தை ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தை எஸ்.ஆர்.பிரபு தயாரித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் முதல் நாள் ஸ்பெஷல் ஷோ, கேன்சல் செய்யப்படுவதாக எஸ்.ஆர்.பிரபு த்ரிவித்துள்ளார்.

கருப்பு திரைப்படத்தை, ஆர்.ஜே.பாலாஜி எழுதி, இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருப்பதுடன் த்ரிஷா ஹீரோயினாக நடித்துள்ளர். ஸ்வாசிகா, நட்டி, சிவதா உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். 

மே 14ஆம் தேதியான இன்று, இத்திரைப்படம் உலகளவில் வெளிவர இருக்கிறது. படத்திற்கான ஸ்பெஷல் காட்சிக்கு தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் விஜய் அனுமதி வழங்கினார். இதையடுத்து படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சி காலை 9 மணிக்கு இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், நள்ளிரவில் படத்தின் தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர்.பிரபு ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியை பதிவிட்டார்.

சூர்யாவின் கடந்த 10 வருட திரைவாழ்க்கையில் பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் தோல்வியில் முடிந்துள்ளன. அதிகம் எதிர்பார்த்த ரெட்ரோ கூட கைவிட்டு விட்டது. இந்த சமயத்தில், கருப்புசாமி எப்படியாவது காப்பாத்திடுவார் என்கிற நம்பிக்கையுடன், கருப்பு படத்தில் நடித்த சூர்யாவிற்கு அதிர்ச்சிதான் மிச்சம்.

 

கருப்பு படத்தின் சிறப்பு காட்சிகளான காலை 9 மணி காட்சிகள் ரத்து செய்யப்படுவதாக படத்தின் தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர்.பிரபு நேற்று நள்ளிரவில் ஒரு ட்வீட்டை பதிவிட்டிருக்கிறார். இதனால் ரசிகர்கள் கடும் கோபத்தில் உள்ளனர்.

 

படத்தை பெரிதாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த ரசிகர்கள், எஸ்.ஆர்.பிரபுவின் ட்வீட்டை பார்த்துவிட்டு அப்செட்டில் உள்ளனர். படத்தின் முதல் காட்சி ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு பைனான்ஸ் பிரச்சனை காரணம் என்று கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து எஸ்.ஆர்.பிரபுவின் ட்வீட்டிற்கு கீழ் ரசிகர்கள் அவரை பயங்கரமாக திட்டித்தீர்த்து வருகின்றனர்.

