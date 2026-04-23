சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பம்பர் அதிர்ஷ்டம், தலைவிதி மாறும்
Suriyan Nakshatra Peyarchi: ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதி சூரியன் பரணி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் சில ராசிகளுக்கு அபூர்வமான நன்மைகள் கிடைக்கவுள்ளன. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Suriyan Nakshatra Peyarchi Palangal: சூரியன் புகழ், மரியாதை, மன உறுதி மற்றும் தந்தை ஸ்தானத்திற்குரிய காரகனாகக் கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் உச்சம் பெற்றிருந்தால், அவர் வாழ்வில் தலைமைத்துவ பண்புகளில் உச்சம் பெற்றிருப்பார். துணிச்சலோடு பல நடவடிக்கைகளை செய்து பல வித சாதனைகளை செய்வார். சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ஏற்படவுள்ள தாக்கங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஏப்ரல் 27, 2026 அன்று நள்ளிரவு 1:24 மணிக்கு, சூரியன் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நட்சத்திர மாற்றத்திற்கு உள்ளாகவுள்ளது. இச்சமயத்தில், சூரியன் சுக்கிரனை அதிபதியாகக் கொண்ட பரணி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கும்.
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். வாழ்வில் வெற்றிகள் குவியும். இந்த காலத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
மேஷம்: பரணி நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அளப்பரிய நன்மைகளைத் தருவதாக அமையும். இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு ஏப்ரல் 27 முதல் ஒரு "பொற்காலம்" தொடங்கவுள்ளது. உங்கள் பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கு. பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகள், குறிப்பிடத்தக்க பாராட்டுகளையும் புகழையும் பெற்றுத்தரும். புதிய வருமான வழிகள் திறக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சியின் மூலம் அதிகபட்ச நன்மைகள் கிடைக்கும். உங்கள் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசமாக ஜொலிக்கவுள்ளது. உங்கள் தொழில் முயற்சிகளில் கணிசமான லாபத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த திட்டங்கள் இறுதியாக வேகம் பிடிக்கும். பரம்பரைச் சொத்துக்கள் மூலம் நல்ல வருமானம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் நிதி நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், வெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் செய்வதற்கான சாதகமான வாய்ப்புகளும் உருவாகி வருகின்றன.
தனுசு: பரணி நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி தனுச ராசிக்காரர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் அளவற்ற நன்மைகளைக் கொண்டுவரும். ஒரு பெரிய பன்னாட்டு நிறுவனத்திலிருந்து உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும். திடீரெனக் கிடைக்கும் நிதி ஆதாயத்திற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. அதேபோல, உங்கள் தொழிலும் குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியையும் முன்னேற்றத்தையும் காணவுள்ளது.
கும்பம்: சூரியன் நட்சத்திர பெயர்சியின் தாக்கத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்களின் தொழில் வாழ்க்கையை மகத்தான வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை நோக்கிச்செல்லும். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த அல்லது நிலுவையில் இருந்த பணிகள் அனைத்தும் இறுதியாக நிறைவுபெறத் தொடங்கும். நிதி ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான சாதகமான அறிகுறிகளும் உள்ளன. வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
சூரியனின் அருள் பெற்று வாழ்வில் சகல விதமான சௌகரியங்களை பெற தினமும் காலையில் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்லோகத்தை பாராயணம் செய்யலாம்.
இது தவிர ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வதும் நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.