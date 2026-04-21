சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், கேட்டது கிடைக்கும்

Suriyan Nakshatra Peyarchi: சூரியன் ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆனார். இது சில ராசிகளுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். அந்த ராசிகளின் பட்டியலில் உங்கள் ராசியும் உள்ளதா?
Suriyan Nakshatra Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, சூரியன் புகழ், மரியாதை, மன உறுதி மற்றும் தந்தை ஸ்தானத்திற்குரிய காரகனாகக் கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ராசியில் சூரியன் உச்சம் பெற்றிருந்தாலோ அல்லது அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும் இடத்தில் இருந்தாலோ அவர் வாழ்வில் உயர் பதவிகளை அடைகிறார், தலைமைத்துவ பண்புகளை பெறுகிறார். பலரை சரியான வழியில் நடத்தும் தீர்க்கமான ஆளுமையைப் பெறுகிறார்.
ஏப்ரல் 14, 2026 அன்று காலை 09:38 மணிக்கு, சூரியன் அஸ்வினி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி ஆனார். ஏப்ரல் 28 வரை அவர் இந்த நட்சத்திரத்திலேயே சஞ்சரிப்பார். ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, சூரியன் புகழ், மரியாதை, மன உறுதி மற்றும் தந்தை ஸ்தானத்திற்குரிய காரகனாகக் கருதப்படுகிறார். ஏப்ரல் 2026-இல், சூரியன் அஸ்வினி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைவது, பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் பெரும் மாற்றங்களைக் கொண்டு வரவிருக்கிறது.
சூரியன் சில நாட்களுக்கு முன்னர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆனார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும் எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் மிகவும் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் மீண்டும் வேகம் பிடிக்கும். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்குச் சூழல் சாதகமாக அமையும். சமூகத்தில் உங்கள் அந்தஸ்து வலுப்பெறும். உங்கள் தலைமைத்துவப் பண்புகளைக் கண்டு மக்கள் பாராட்டுவார்கள். தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். இது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை மேலும் அதிகரிக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சியானது அவர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவதாக அமைய வாய்ப்புள்ளது. தொழில்துறையில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். பழைய தொடர்புகளும் லாபகரமானவையாக அமையும். பணியிடத்தில் உங்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். இதனால் உங்கள் பணிகளை நிர்வகிப்பது எளிதாகும். உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்களுடனான உங்கள் தொடர்புகள் மேம்படும். இது எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலம் அவர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும் வகையில் அமையும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வழிகள் திறக்கும். உங்கள் முயற்சிகளும் சாதனைகளும் உரிய முறையில் அங்கீகரிக்கப்படும். ஆன்மீகம் அல்லது மதம் சார்ந்த யாத்திரை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இது உங்களுக்கு மன அமைதியையும் நிம்மதியையும் பெற்றுத்தரும். சொத்து சம்பந்தமான விஷயங்களிலும் நிவாரணம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
மகரம்: மகர ராசியினருக்கு, இந்த சூரியப் பெயர்ச்சியானது நிதி ரீதியாகப் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகலாம். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. அரசு சார்ந்த விவகாரங்களில் வெற்றி சாத்தியமாகும். பூர்வீகச் சொத்து தொடர்பான சிக்கல்களும் தீர்க்கப்படலாம். கௌரவமும் அந்தஸ்தும் உயரும் என்று நம்பப்படுகிறது.
கும்பம்: அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். தற்போது அவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் இருக்கும். அலுவலக பணிகளில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் அமைதி இருக்கும்.
சர்வ வல்லமை பெற்ற சூரியனின் அருள் பெற தினமும் ஆதித்ய ஹ்ர்தயம் பாராயணம் செய்யலாம். குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இதை காலையில் சொல்வது அதிக நன்மை அளிக்கும்.
இது தவிர ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை பாராயணம் செய்வதும் நல்லது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.