பரணியில் சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 5 ராசிகளுக்கு பொற்காலம், பணக்கார யோகம்

Suriyan Nakshatra Peyarchi: இன்று இரவு சூரியன் பரணி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம் ஆகும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Suriyan Nakshatra Peyarchi Palangal: அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தங்கள் ராசி மற்றும் நட்சத்திரங்களை மாற்றுகின்றன. இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகள் மீதும் காணப்படுகின்றது.
சூரியன் அறிவாற்றல், தைரியம், வேகம், ஆளுமை, தலைமைத்துவ பண்பு ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். சூரியன் உச்சம் பெற்ற நபர்கள் சிறந்த தலைவர்களாக இருக்கிரார்கள்.
சூரியன், இன்று இரவு பரணி நட்சத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். மே 11 வரை அவர் இங்கேயே இருப்பார். இந்த சஞ்சாரம் ஒருவரின் தொழில், தன்னம்பிக்கை மற்றும் செல்வம் ஆகியவற்றின் மீது சுபமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
பரணி நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் இது பொற்காலமாய் ஜொலிக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: பரணி நட்சத்திரத்தில் சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய ஆற்றலை அளிக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயரும், தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் வேகம் பிடிக்கும். உங்கள் பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். உங்கள் நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.
மிதுனம்: சூரியன் பரணி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி ஆவது, மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு நிலையான மற்றும் முன்னேற்றம் நிறைந்த காலத்தைக் கொண்டுவரும். உங்கள் நிதி சார்ந்த விஷயங்கள் படிப்படியாக வலுப்பெற்று, ஸ்திரத்தன்மை கிடைக்கும். கடந்த காலத்தில் நீங்கள் செய்த முதலீடுகளிலிருந்து இப்போது நன்மைகளைப் பெறக்கூடும். உங்கள் தொழில் அல்லது பணியிடத்தில், நீங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் இப்போது பலன் தரத் தொடங்கும்.
சிம்மம்: சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். உங்கள் ஆளுமைத்திறன் மேலும் பிரகாசிக்கும். மக்கள் உங்கள் பக்கம் ஈர்க்கப்படுவார்கள். தொழில்முறை சார்ந்த துறையில் உங்கள் மதிப்பும் அங்கீகாரமும் அதிகரிக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். நிதி ஆதாயம் கிடைப்பதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. குடும்பச் சூழல் நேர்மறையாகவும் இணக்கமாகவும் இருக்கும்.
தனுசு: சூரியன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும். உங்கள் தொழில் அல்லது பணிவாழ்க்கையில் ஒரு புதிய திசை கிடைக்கும். பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். கல்வி மற்றும் போட்டித் தேர்வுகள் சார்ந்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். உங்கள் இலக்குகளில் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்துவதற்கு இதுவே மிகச் சிறந்த நேரமாகும். முறையான திட்டமிடலுடன் செயல்பட்டால், நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வெற்றிகளை அடையலாம்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் நட்சத்திர பெயர்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அள்ளித்தரும். இந்த காலத்தில் வாழ்க்கையின் அனைத்து விதமான செல்வங்கலையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள். அலுவலகத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பண வரவு அதிகமாகும்.
சூரியன் அருள் பெற, தினமும் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்லோகத்தை பாராயனம் செய்வதும்,‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வதும் நல்லது.
