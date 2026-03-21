சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம், லாபம், அனைத்திலும் வெற்றி

Suriyan Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் மன்னரான சூரியன் மார்ச் 15 ஆம் தேதி அதிகாலை மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். அதைத் தொடர்ந்து அவர் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை பெறவுள்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சூரியன் மார்ச் 18, 2026 அன்று சனி பகவானின் நட்சத்திரமான உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசித்தார். இது முக்கியமான ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.
சூரியன் சனி பகவானின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையும்போது, அந்த இரு கோள்களின் சேர்க்கை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. சனி பகவானின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்திற்குள் சூரியன் நுழைந்திருப்பது, பல்வேறு ராசிகளில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும்.
சனியின் நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் ஏற்படும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: சூரியன் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆவது மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களை அளிக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றிபெறும்.
கடகம்: சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி கடக ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சுபமான பலன்களைக் கொண்டுவரும். இந்தக் காலகட்டம், இந்த ராசியைச் சேர்ந்தவர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை கணிசமாக உயர்த்தக்கூடியதாக அமையும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த அல்லது தடைபட்டிருந்த பணிகள் அனைத்தும் இப்போது வெற்றிகரமாக நடக்கும். ஒரு புதிய தொழில் முயற்சியைத் தொடங்குவதற்கான வலுவான சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
மகரம்: உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி, மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குப் பொருளாதார ரீதியான ஆதாயங்களைக் கொண்டுவரும். இக்காலகட்டத்தில், மகர ராசியினர் புதிய திட்டங்களை அல்லது பணிகளைத் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. புதிய வீடு, வாகனம் அல்லது பிற மதிப்புமிக்க சொத்துக்களை வாங்குவதற்கான யோகம் உண்டாகும். திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு திருமணம் நிச்சயம் ஆகும். புதிய மனிதர்களைச் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் அவர்களுக்குக் கிடைக்கும்.
மீனம்: மீன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி சாதகமான பலன்களை அளிக்கும். இக்காலகட்டத்தில், அவர்களின் வாழ்க்கையில் மிகவும் நேர்மறையான மற்றும் சிறப்பான மாற்றங்கள் நிகழும். சுபச் செய்திகள் வந்து சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் உள்ளன. திருமண வாழ்க்கை மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமானதாக அமையும். மேலும், இக்காலம் மாணவர்களுக்குச் சிறப்பாக அனுகூலமாக இருக்கும்.
சூரிய பகவானின் அருள் பெற்று வாழ்வில் பல வித வெற்றிகளை பெற தினமும் காலையில், ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம்.
உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படவும், வாழ்வில் வரும் தடைகள் நீங்கவும் ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வது நல்லது.
