சூரியன் பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம்! பணம் புகழ் அதிகரிக்கும்

Suriyan Peyarchi Palangal: சூரியன் பெயர்ச்சியால், குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் அதிக செல்வமும், வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றத்தையும் அடைய இருக்கின்றனர். அப்படி அதிர்ஷ்டம் பெறும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம். 

 
வரும் ஏப்ரல் மாதம் 14 ஆம் தேதி சூரியன் மேஷ ராசிக்குள் நுழைய உள்ளார். இந்த பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளில் மட்டும் அதிகம் காணப்படும்.   

மேஷம் (Aries): சூரிய மேஷ ராசியிலேயே பெயர்ச்சி ஆவதால், இந்த காலகட்டம் அவர்களுக்கு மிகவும் சிறந்ததாக இருக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். கடின உழைப்பு பலன் கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். பண பிரச்சனை இருந்தாலும் தீரும்.   

துலாம் (Libra): சூரிய பெயர்ச்சியால் துலாம் ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரண் அமையும். காதல் செய்து வருபவர்களுக்கு பிரச்சனை இன்றி திருமணத்தில் முடியும். வேலையிடத்தில் உங்கள் மீது நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.   

விருச்சிகம் (Scorpio): சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். பண ரீதியான பிரச்சனை தீரும். இந்த காலகட்டத்தில் கடனை அடைத்துவிடுவீர்கள். இதனால் மன நிம்மதி கிடைக்கும். மேலும், குடும்ப உறவுகள் வலுப்பெறும்.   

கும்பம் (Aquarius): சூரிய பெயர்ச்சியால், கும்ப ராசிக்காரர்கள் நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வெளியில் சிக்கி இருந்த பணம் உங்கள் கைக்கு வரும். தொழில் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றம் காண முடியும். மேலும், கையில் எடுக்கும் காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிக்க முடியும்.   

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.     

