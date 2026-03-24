சூரியன் பெயர்ச்சி: ஏப்ரல் மாதத்தில் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது, உங்க ராசி என்ன?

Suriyan Peyarchi Palangal: ஏப்ரல் 2026-இல் நிகழவுள்ள மேஷ சங்கராந்தி (சூரியன் மேஷ ராசியில் பிரவேசிப்பது) இம்முறை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், சூரியன் தனது உச்ச வீடான மேஷ ராசியில் நுழையவுள்ளார்.
Suriyan Peyarchi Palangal: சூரியன் பெயர்ச்சி சுய நம்பிக்கை, ஆற்றல் நிலைகள் மற்றும் தலைமைத்துவத் திறன்களை அதிகரிக்கும் வல்லமை கொண்டது. வேத ஜோதிடத்தின்படி, சூரியனுக்கும் செவ்வாய்க்கும் இடையிலான இயல்பான நட்பு, இந்த நிகழ்வை இன்னும் அதிக சுபகரமானதாக மாற்றுகிறது. இதன் விளைவாக, குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் தொழில் முன்னேற்றம், நிதி ஆதாயம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வெற்றி ஆகியவற்றுக்கான புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டு வரக்கூடும்,
கிரகங்களின் அரசராக கருதப்படும் சூரியன் தற்போது மீன ராசியில் சஞ்சாரித்து வருகிறார். சமீபத்தில்தான் அவர் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார்.
ஏப்ரல் மாதம் தமிழ் வருடப்பிறப்பில், சித்திரை மாதம் தொடங்கும் நாளில் மேஷ ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி நடக்கும். இது ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்.
மேஷ ராசியில் நிகழப்போகும் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் எற்படும். இவர்கள் வாழ்வில் வெற்றி மழையாய் பொழியும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் மிகவும் சுபகரமானதாக அமையும். புதிய ஆற்றல் உங்கள் உடலிலும் மனதிலும் பாய்ந்து, உங்கள் சுய நம்பிக்கையையும் தைரியத்தையும் மேம்படுத்தும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். இறைவனே உங்களை வழிநடத்தி, ஒவ்வொரு அடியிலும் உங்களை முன்னோக்கி உந்தித் தள்ளுவது போன்ற ஓர் உணர்வை நீங்கள் பெறக்கூடும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சி சுய நம்பிக்கையையும் தனிப்பட்ட வசீகரத்தையும் கணிசமாக உயர்த்தும். உங்கள் ஆளுமை மற்றவர்களைக் கவரும் வகையில் அமையும். உங்கள் சமூக வாழ்க்கை மிகவும் துடிப்பாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் மாறும். உங்கள் காதல் உறவுகளில் ஏதேனும் உணர்வுபூர்வமான இடைவெளி இருந்தால், அது இப்போது விலகிச் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. இதயத்திற்கு இதயம் இணையும் பிணைப்புகளை வலுப்படுத்தவும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் இக்காலகட்டம் வாழ்வில் நல்லிணக்கத்தையும் அமைதியையும் கொண்டு வரும். திருமண வாழ்வில் அன்பும் பரஸ்பர புரிதலும் அதிகரிக்கும். எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குப் பயனுள்ளதாக அமையக்கூடிய புதிய மனிதர்களை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
தனுசு: தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சி வெற்றிக்கான புதிய வாசல்களைத் திறந்துவிடும். இந்த காலத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகள் பலனளிக்கும். தொழில் ரீதியான முன்னேற்றம் கிடைக்கும். இக்காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் புதிய திட்டங்கள் அல்லது முதலீடுகள், எதிர்காலத்தில் கணிசமான ஆதாயங்களை ஈட்டித் தரக்கூடும். இறை அருளால், உங்கள் நிதி நிலைமை கணிசமாக வலுப்பெறும்.
மகரம்: மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் மன அமைதியையும் இல்லற இன்பத்தையும் கொண்டு வரும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உறவுகள் இணக்கமாகத் தொடரும். மேலும், வீட்டில் நிலவும் ஒட்டுமொத்தச் சூழலும் நேர்மறையாக இருக்கும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையிலும் படிப்படியான முன்னேற்றத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். மேலும், நீண்டகாலமாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகளும் கிடைக்கும்.
சூரிய பகவானின் அருள் பெற்று வாழ்வில் பல வித நன்மைகளை பெற, ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம். இது தவிர, ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வது நல்லது
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.