சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 5 ராசிகளுக்கு தமிழ் புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அட்டகாசம்

Suriyan Peyarchi Rasi Palangal: தமிழ் புத்தாண்டான ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி சூரியன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். சூரியன் பெயர்ச்சியால் 5 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம் ஆகும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Sun Transit Effects: ஏப்ரல் 14, செவ்வாய்கிழமை, சூரியன் மேஷ ராசிக்குள் பிரவேசிக்கவுள்ளார். அன்று தமிழ் புத்தாண்டான பராபவ ஆண்டும் தொடங்கவுள்ளது. தமிழ் புத்தாண்டின் முதல் நாள் சூரியன் பெயர்ச்சியும் நிகழ்கிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகள் மீதும் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அற்புதமான நன்மைகள் நடக்கும். தமிழ் புத்தாண்டின் ஆரம்பமே அதிரடியாக இருக்கப்போகும் ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியனின் பெயர்ச்சி மிகவும் சுபமானதாக அமையவுள்ளது. இந்தப் பெயர்ச்சியானது உங்கள் சொந்த ராசிக்குள்ளும், லக்னத்திலும் நிகழ்கிறது. சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் கௌரவமும் உயரும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். உங்கள் தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஆகிய இரண்டிலும் புதிய தொடக்கங்களை மேற்கொள்ளும் திட்டங்கள், இக்காலகட்டத்தில் வெற்றியைச் சந்திக்கும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாகவும், அமைதியாகவும் இருக்கும்
ரிஷபம்: சூரியன் பெயர்ச்சி பன்னிரண்டாம் வீட்டில் நிகழ்கிறது. இது செலவுகள் அதிகரிக்க வழிவகுக்கலாம். இக்காலகட்டத்தில் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் பல்வேறு வகையான பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கலாம். உங்கள் மன அமைதியைக் காத்துக்கொள்ள, பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம். முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இக்காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக உள்ளது.
மிதுனம்: சூரியன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசியின் பதினொன்றாம் வீட்டில் நிகழும். மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. நண்பர்களின் உதவியால், நீங்கள் குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்புகளைப் பெறும் சூழல் உருவாகலாம். திருமணத்திற்கான வாய்ப்புகள் அமையக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.
கடகம்: கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் பத்தாம் வீட்டில் உச்ச நிலையில் சஞ்சரிக்கவுள்ளார். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஏற்படவுள்ளது. நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அல்லது திட்டங்கள் அனைத்தும் இறுதியாக நிறைவுபெறும். உங்கள் பதவி, கௌரவம் மற்றும் அதிகாரம் ஆகியவை அதிகரிக்கும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இக்காலகட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். சூரியனே உங்கள் ராசியின் அதிபதி ஆவார். அவர் ஒன்பதாம் வீட்டில் உச்ச நிலையில் சஞ்சரிக்கவுள்ளார். இதன் விளைவாக, நற்பேற்றின் முழுமையான ஆதரவை நீங்கள் பெறுவீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து பணிகளும் நீங்கள் விரும்பியபடியே கச்சிதமாக நிறைவுபெறும்.
கன்னி: சூரியனின் பெயர்ச்சி எட்டாம் வீட்டில் நிகழ்கிறது. இதில் நீங்கள் சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். புதிதாக அறிமுகமானவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைப்பதைத் தவிர்க்கவும். அவ்வாறு செய்வது உங்களுக்கு அதிக மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். திடீர் செலவுகள் அல்லது நிதி இழப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகள் மகிழ்ச்சியை அளிப்பார்கள்.
துலாம்: சூரியன் பெயர்ச்சி உங்கள் ஏழாம் வீட்டில் நிகழும். ஈகோ சார்ந்த மோதல்கள் உங்கள் உறவுகளுக்குள் பதற்றத்தை உருவாக்கக்கூடும். உங்கள் நட்பு வட்டாரத்தில் விரிசல்கள் ஏற்படக்கூடும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. இருப்பினும், உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில் கூட்டாண்மைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
விருச்சிகம்: சூரியனின் பெயர்ச்சி ஆறாம் வீட்டில் நிகழும். இது உங்கள் தொழில் துறையில் உங்களுக்கு வெற்றியைத் தேடித்தரும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் எதிரிகளை எதிர்த்து நின்று நீங்கள் வெற்றி வாகை சூடுவீர்கள். உங்கள் செலவுகளையும் உங்களால் திறம்படக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர முடியும்.
தனுசு: இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியானது, அறிவு மற்றும் படைப்பாற்றலைக் குறிக்கும் ஐந்தாம் வீட்டில் நிகழவுள்ளது. உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் செல்வமும் சொத்துக்களும் பெருகுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. தொழில் மற்றும் முதலீடுகளுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும்.
மகரம்: சூரியன் நான்காம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது உங்கள் இல்லற வாழ்க்கை, குடும்ப விவகாரங்கள் அல்லது தொழில் ஆகியவற்றில் திடீர் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். உங்கள் தன்னம்பிக்கையானது மற்றவர்கள் மீதும் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பணியிடத்தில் உங்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து உங்களுக்குச் சிறந்த ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
கும்பம்: இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியானது மூன்றாம் வீட்டில் நிகழவுள்ளது; இதன் மூலம் உங்கள் தைரியமும் வீரமும் அதிகரிக்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் சிறுசிறு ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் உடல்நலம் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். நண்பர்களுடன் இணைந்து முதலீடுகள் செய்வதற்கான திட்டங்களை நீங்கள் வகுக்கக்கூடும்.
மீனம்: சூரியன் பெயர்ச்சியானது மீன ராசிக்காரர்களின் இரண்டாம் வீட்டில் நிகழவுள்ளது; இது உங்கள் நிதி நிலையை மேலும் வலுப்படுத்தும். நீங்கள் வெளிநாட்டிற்குச் சுற்றுலா செல்லத் திட்டமிடக்கூடும். குடும்பத்திற்குள் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும். நீங்கள் ஆழ்ந்த மனநிறைவை உணர்வீர்கள்.
