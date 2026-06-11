Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ஜூன் 15 சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு மாறப்போதும் தலைவிதி, உங்க ராசி லிஸ்டில் இருக்கா?

ஜூன் 15 சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு மாறப்போதும் தலைவிதி, உங்க ராசி லிஸ்டில் இருக்கா?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 11, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:37 PM IST

Suriyan Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் அரசரான சூரியன், கண்ணுக்குத் தெரியும் கிரமகாக போற்றப்படுகிறார். எந்தவொரு சுப காரியத்தையும் அல்லது சடங்கையும் தொடங்குவதற்கு சூரியனின் சாதகமான நிலை மிக முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது. சூரியன் பெயர்ச்சிக்கு ஜோதிடத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது.

Sun Transit in Mithunam: சூரியன் மிதுன ராசிக்குள் நுழைவது, 12 ராசிக்காரர்களின் தொழில், அந்தஸ்து, நற்பெயர், அரசியல் நிலை மற்றும் தந்தையுடனான உறவு ஆகியவற்றில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்தப் பெயர்ச்சி ஐந்து குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைக் கொண்டுவரக்கூடும்.

Suriyan Peyarchi Palangal1/8

சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 15-ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மதியம் 12:58 மணிக்கு மிதுன ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆவார். அவர் ஜூலை 16 வரை அங்கேயே தங்கியிருப்பார். மிதுன ராசியின் அதிபதி புதன் ஆவார். சூரியனுக்கும் புதனுக்கும் (கிரகங்களின் 'இளவரசன்' என்று அழைக்கப்படுபவர்) இடையே நட்பு ரீதியான உறவு உள்ளது.

Suriyan Peyarchi2/8

சூரியன் பெயர்ச்சி

சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் ஏற்படும். இவர்கள் வாழ்வில் வெற்றிகள் குவியும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Aries3/8

மேஷம்

ஜூன் 15 அன்று நிகழும் சூரியப் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்குச் சாதகமான பலன்களைத் தரும். தொழில் துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் பாராட்டைப் பெற்றுத் தருவதோடு வெற்றிகளையும் ஈட்டித் தரும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். இக்காலத்தில் உங்கள் நிதி நிலை வலுவடையும், பணத் தட்டுப்பாடுகள் ஏதேனும் இருந்தால் அவை தீரும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். உங்கள் மேலதிகாரி உங்கள் செயல்பாட்டில் மகிழ்ச்சி அடைவார்.

Mithunam4/8

மிதுனம்

மிதுன ராசியில்தான் சூரியன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இக்காலம் உங்களுக்குச் சாதகமாக அமையும். நீண்ட காலமாகப் பதவி உயர்வுக்காகக் காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். புதிய வேலைக்கான வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் பதவி மற்றும் நற்பெயரில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும்; உங்கள் புகழும் கௌரவமும் அதிகரிக்கும்.

Leo5/8

சிம்மம்

சிம்ம ராசியின் அதிபதி சூரியன் ஆவார். அவர் மிதுன ராசிக்குள் நுழைவது சிம்ம ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். இக்காலத்தில் உங்களுக்கு லட்சுமி தேவியின் அருள் கிடைக்கும், இதனால் உங்கள் நிதி நிலை மேம்படும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும். மேலும் வணிகம் செய்பவர்களுக்கு லாபம் ஈட்டும் வாய்ப்புகள் அமையும்.

Libra6/8

துலாம்

சூரியனின் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையக்கூடும். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். மேலும் உங்களுக்கு அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும். சுப காரியங்கள் மற்றும் ஆன்மீக வழிபாடுகளில் உங்களுக்கு நாட்டம் ஏற்படும். நீங்கள் ஒரு ஆன்மீகப் பயணத்தை மேற்கொள்ளக்கூடும். குடும்ப வாழ்க்கை இணக்கமாக இருக்கும்; மேலும், முன்பை விட உங்கள் உடல்நலமும் மேம்படும்.

Aquarius7/8

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி லாபகரமானதாக இருக்கும். முன்னர் செய்த முதலீடுகள் மூலம் இப்போது லாபம் கிடைக்கும்.  மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் பெரும் வெற்றி பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும்.

Disclaimer8/8

பொறுப்புத் துறப்பு

இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

TAGS:
Sun Transit
Surya
Suriyan Peyarchi
Astrology
Zodiac Signs

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
முதல்வர் விஜய் வைத்த கோரிக்கைகள் - நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பேசியது என்ன?
CM Vijay1 hr ago
2
Theni1 hr ago
3
Yassine Cheuko1 hr ago
4
Bharathiraja2 hrs ago
5
CM Vijay2 hrs ago