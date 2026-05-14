நாளை சூரியன் பெயர்ச்சி: வைகாசியில் விசேஷ நன்மைகளை பெறப்போகும் 6 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

Written BySripriya SambathkumarUpdated bySripriya Sambathkumar
Published: May 14, 2026, 04:12 PM IST|Updated: May 14, 2026, 04:12 PM IST

Suriyan Peyarchi Palangal: வெள்ளிக்கிழமையன்று நிகழும் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

Suriyan Peyarchi1/10

சூரியன், நாளை, அதாவது, மே 15 ஆம் தேதி ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகிறார். வழக்கமாக, சூரியன் பெயர்ச்சி ஆகும்போது புதிய தமிழ் மாதமும் தொடங்கும். ஆகையால், சூரியன் பெயர்ச்சியால் ஏற்படும் தாக்கங்களையும் பலன்களையும் அந்த மாதத்திற்கான பலன்களகாவும் நாம் கொள்ளலாம். 

Suriyan Peyarchi in Rishabam2/10

நாளை சூரியன் ரிஷப ராசிக்குள் நுழையும்போது, ​​மக்களின் கவனம் பெரும்பாலும் தங்கள் நிதிநிலை, குடும்ப வாழ்க்கை மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகளை வலுப்படுத்துவதை நோக்கித் திரும்பும். இக்காலகட்டத்தில், மனிதர்கள் எதையும் அவசரப்பட்டு முடிவெடுப்பதற்குப் பதிலாக, ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் கவனமாக ஆராய்ந்து, மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவார்கள். மக்கள் தங்கள் வேலை, தொழில், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் தொடர்பான விஷயங்களில் அதிக கவனம் செலுத்தத் தொடங்குவார்கள்.

Sun Transit3/10

மே 15-ஆம் தேதி காலை 6:28 மணிக்கு சூரியன் ரிஷப ராசிக்குள் நுழைகிறார். வெள்ளிக்கிழமையன்று நிகழும் இந்தச் சூரியப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் குறிப்பிட்ட சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சுபமானதாகக் கருதப்படுகிறது. பலரும் தங்கள் பணியிடத்தில் நற்பலன்களைப் பெறக்கூடும். முடிக்கப்படாமல் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் நிறைவுபெறலாம், மேலும் பணம் ஈட்டுவதற்கான புதிய வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம்.

Aries4/10

மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் நிதி மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் மிகவும் சாதகமானதாக அமையும். வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ய்ளையோ கண்டடையக்கூடும். நீண்ட காலமாக நீங்கள் கடினமாக உழைத்தும் அதற்கான பலன்கள் ஏதும் கிடைக்காமல் இருந்திருந்தால், தற்போது நிலைமை உங்களுக்குச் சாதகமாக மாறத் தொடங்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துக்களுக்கும் குரலுக்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் வணிக முயற்சிகளிலும் நல்ல லாபம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.

Taurus5/10

ரிஷபம்: சூரியன் உங்கள் சொந்த ராசிக்குள்ளேயே நுழைவதால், அதன் தாக்கம் மற்றும் ஆதிக்கம் உங்களால் மிகத் தீவிரமாக உணரப்படும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை பன்மடங்கு உயரும். பிறரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையிலும் நீங்கள் மிளிர்வீர்கள். போட்டித் தேர்வுகள் அல்லது அரசு வேலைகளுக்குத் தயாராகிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்குச் சுபச் செய்திகள் வந்து சேரலாம். புதிய தொழில் அல்லது வணிக முயற்சியைத் தொடங்கத் திட்டமிடுபவர்களுக்கும் இக்காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக அமைந்துள்ளது.

Cancer6/10

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இக்காலகட்டம் அவர்களின் தொழில் வாழ்க்கையில் ஒருவித நிம்மதியையும் ஆறுதலையும் அளிக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் கடின உழைப்பு வெளிப்படையாகத் தெரியும். இதனால் உங்கள் மேலதிகாரிகள் உங்கள் மீது மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் அடைவார்கள். பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கோ அல்லது புதிய பொறுப்புகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படுவதற்கோ உண்டான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. வணிக முயற்சிகளும் லாபகரமாக அமையக்கூடும். நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு புதிய முயற்சியைத் தொடங்க விரும்பினால், அதற்கான சூழல்களும் சூழ்நிலைகளும் படிப்படியாக உங்களுக்குச் சாதகமாக அமையத் தொடங்கும்.

 

Leo7/10

சிம்மம்: சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த சூரியன் பெயர்ச்சியானது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரமும் மதிப்பும் அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த அல்லது நிலுவையில் இருந்த பணிகள் தற்போது முழுவீச்சில் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படும். உங்கள் தொழில்சார் பிம்பமும் மதிப்பும் மேலும் வலுப்பெறும். சிலருக்குப் புதிய பொறுப்புகளோ அல்லது குறிப்பிடத்தக்க வாய்ப்புகளோ கிடைக்கக்கூடும். தொழில்முனைவோரும் புதிய தொடர்புகள் மூலம் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது.

Virgo8/10

கன்னி: வணிக மற்றும் நிதிசார் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும்போது, ​​கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இக்காலம் சாதகமாக அமையக்கூடும். பணி நிமித்தமான பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. இப்பயணங்கள் லாபகரமானவையாக அமையுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய கூட்டாண்மைகள் அல்லது ஒப்பந்தங்கள் மூலம் கூடுதல் நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் தொழில்சார் தொடர்புகளும், சந்தையில் உங்கள் இருப்பும் விரிவடைய வாய்ப்புள்ளது.

Sagittarius9/10

தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இக்காலம் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு காலகட்டமாக அமையும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் உயரக்கூடும். நீண்ட காலமாக நீங்கள் புதிய வாய்ப்புகளைத் தேடிக்கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால், விரைவில் அது தொடர்பான நற்செய்தி உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். குடும்பத் தொழில்களை நிர்வகிப்பவர்களும் இக்காலத்தில் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகமும் கிடைக்கும்.

Disclaimer10/10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

