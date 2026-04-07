மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம், வெற்றிகள் குவியும்

Suriyan Peyarchi Rasi Palangal: ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி காலை 9:38 மணிக்கு சூரியன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் 5 ராசிகளுக்கு அதிக அளவிலான நன்மைகள் கிடைக்கவுள்ளன. அந்த ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Sun Transit Effects: ஏப்ரல் மாதம் நடக்கவுள்ள சூரியன் பெயர்ச்சி மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது. சூரியன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். மேஷ ராசியின் அதிபதி செவ்வாய். செவ்வாயின் ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி ஆவது முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக கருதப்படுகின்றது.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அனைத்து கிரகங்களுக்கும் பிரத்யேகமான சில குணாதிசயங்கள் உள்ளன. அந்த வகையில் சூரியன் மரியாதை, கவுரவம், கண்ணியம், ஆளுமை, தைரியம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். அவர் கிரகங்களின் அரசராக போற்றப்படுகிறார்.

தற்போது, ​​சூரியன் மீன ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். சூரியன் மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். அந்த வகையில் இவர் ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி காலை 9:38 மணிக்கு மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். மேஷ ராசியின் அதிபதி செவ்வாய் ஆவார். செவ்வாயின் ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி ஆவது முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக கருதப்படுகின்றது.

சூரியன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். சில ராசிகளில் இதனால் சாதகமான விளைவுகளும், சில ராசிகளில் பாதகமான விளைவுகளும் ஏற்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் பெரிய நன்மைகள் ஏற்படும். இவர்கள் வாழ்வில் இந்த பெயர்ச்சிக்கு பிறகு ராஜயோகம் ஆரம்பம் ஆகும். பல வித வெற்றிகள் குவியும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம்: சூரியன் மேஷ ராசியின் லக்னத்தில் (முதல் வீடு) பிரவேசிக்கிறார். இந்த காலம் இவர்களுக்கு அதிக நற்பலன்களைத் தரக்கூடியதாக அமையும். இக்காலகட்டத்தில், இவர்களது பணிகளின் வேகம் அதிகரிக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். மேல் அதிகாரிகளிடமிருந்து முழுமையான ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். அதுமட்டுமின்றி, நீங்கள் புதிய மனிதர்களின் அறிமுகத்தைப் பெறுவீர்கள். கல்வி சார்ந்த விஷயங்களைப் பொறுத்தவரை, இது மிகவும் சாதகமான ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும். வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.

மிதுனம்: சூரியன் மிதுன ராசியின் பதினோராம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் புதிய மனிதர்களைச் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். சமூக வலைத்தளங்களில் நீங்கள் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகச் செயல்படுவீர்கள். உங்கள் தொழில் சார்ந்த முயற்சிகளில் நீங்களே முன்னின்று செயல்படுவீர்கள். இதனால் உங்கள் மேலதிகாரிகள் உங்கள் மீது மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் கொள்வார்கள்.

துலாம்: சூரியன் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். வெற்றிகள் பல குவியும். உறவுமுறைகளைப் பொறுத்தவரை, இக்காலம் மிகுந்த விவேகத்துடனும் பரஸ்பர புரிதலுடனும் அணுக வேண்டிய காலகட்டமாகும். மேலும், நீங்கள் நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்வதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. இந்த பயணங்களால் அனுகூலமான நன்மைகள் ஏற்படும்.

தனுசு: சூரியன் தனுசு ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் காரணமாக தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகள் ஏற்படும். இக்காலகட்டத்தில், நீங்கள் புதிதாக அறிமுகமானவர்களுடன் சமூக ரீதியான கலந்துரையாடல்களிலும் தொடர்புகளிலும் ஈடுபடுவீர்கள். உங்கள் திறமைகளை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் அரிய வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.

மகரம்: சூரியன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்ககு லாபகரமானதாக இருக்கும். பொறியியல் துறையில் தங்கள் எதிர்காலத்தை அமைத்துக்கொள்ள விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான ஒரு காலகட்டமாகும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் பேச்சு இனிமையாகவும் வசீகரமாகவும் அமையும். மேலும், ஏதேனும் ஒரு விருந்து நிகழ்ச்சியிலோ அல்லது சமூகக் கூடலிலோ உங்கள் நண்பர்களைச் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும்.

சூரிய பகவானின் அருள் பெற, தினமும் காலையில் ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வது நன்மை பயக்கும்.  

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Next Gallery

பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. தமிழ் புத்தாண்டுக்கு சிறப்பு ரயில்கள்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?