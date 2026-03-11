English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 4 ராசிகளுக்கு நஷ்டம், மனக்கஷ்டம்... ஹை அலர்ட் காலம், ஜாக்கிரதை!!

சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: 4 ராசிகளுக்கு நஷ்டம், மனக்கஷ்டம்... ஹை அலர்ட் காலம், ஜாக்கிரதை!!

Suriyan Peyarchi Rasi Palan: இன்னும் 3 நாட்களின் சூரியன் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். சில ராசிகள் இந்த பெயர்ச்சியால் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வார்கள்.

Suriyan Peyarchi Palangal: சூரியன் மார்ச் 15 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். அங்கு ஏற்கனவே சனியும் உள்ளதால், சனி சூரியன் சேர்க்கை சில ராசிகளை பாதிக்கும். இந்த ராசிகளின் மீது எதிர்மறை விளைவுகள் தெரியும். சூரியன் பெயர்ச்சியால் அதிகம் பாதிக்கப்படப்போகும் ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
1 /10

ஜோதிட கணக்கீடுகளின் படி சூரியன் கிரகங்களின் அரசனாக கருதப்படுகிறார். சூரியன் பெயர்ச்சி முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது.

2 /10

சூரியன் மார்ச் 15 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். சனியும் ஏற்கனவே மீன ராசியில் உள்ளார். சூரியனும் சனியும் இணைவதால், சில ராசிக்காரர்கள் சவால்களையும் எதிர்மறை தாக்கங்களையும் சந்திக்க நேரிடும்.

3 /10

சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். அந்த ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

4 /10

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி பன்னிரண்டாவது வீட்டில் நடக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் உங்கள் செலவுகளைக் குறைக்க வேண்டும். நிதி திட்டமிடல் மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் உங்கள் ஆரோக்கியத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஏனெனில் உங்கள் செலவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க பகுதி உடல்நலம் தொடர்பான விஷயங்களுக்காக செலவிடப்படும். முடிந்தால், ஈகோவைத் தவிர்த்து விடுங்கள்.

5 /10

சிம்மம்: சிம்ம ராசியின் அதிபதியான சூரியன் உங்கள் எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆவார். மேலும், ஏற்கனவே அங்குள்ள கேதுவுடன் அவர் சதாஷ்டக யோகத்தை உருவாக்குவார். இந்த நிலை உங்களுக்கு எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். அரசாங்க விஷயங்களில் ஏதேனும் தடைகளை சந்தித்தால், சூழ்நிலையை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் கையாளவும். சில இழப்புகள் அல்லது பின்னடைவுகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். வங்கிக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது, ​​தொடர்வதற்கு முன் ஒவ்வொரு விவரத்தையும் முழுமையாகச் சரிபார்க்கவும்.

6 /10

துலாம்: சூரியன் துலாம் ராசியின் ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி ஆவார். இதன் விளைவாக, எந்தவொரு பணியையும் மேற்கொள்ளும்போது நீங்கள் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அவசர முடிவுகள் சிக்கல்களை உருவாக்கலாம். உங்கள் உறவுகளில் சிரமங்கள் அல்லது விமர்சனங்களை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். இது உங்களுக்கு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் சில மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டியிருக்கும். உங்கள் ஆரோக்கியத்தையும் நீங்கள் சரியாகக் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

7 /10

மீனம்: சூரியன் மீன ராசியில்தான் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். சனியின் தாக்கமும் மீன ராசியின் மீதுள்ளது. சூரியன் மற்றும் சனியின் இந்த சேர்க்கை உங்கள் உறவுகளில் பல ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கொண்டுவரும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையிலும் நீங்கள் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் நிதி நிலைமை மோசமடையக்கூடும். நிதி முடிவுகளை எடுக்கும்போது நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்களது சில நடவடிக்கைகள் உங்கள் குடும்பத்தை வருத்தப்படுத்தக்கூடும்.

8 /10

சூரிய பகவான் அருள் பெற ஆதித்ய ஹ்ருதயம் படிக்கலாம். குறிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் படிப்பது துன்பங்களை தீர்த்து உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும்.

9 /10

சூரிய பகவானின் அருள் பெற, ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தையும் சொல்வது நல்லது.  

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Sun Transit Sun Surya Astrology Rasi Palan Zodiac Signs

Next Gallery

ராகு - கேது உருவாக்கும் அரிய யோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணம் சேரும்