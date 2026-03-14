மீனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு பொற்காலம்? யாருக்கு போறாத காலம்?

Suriyan Peyarchi Rasi Palan: மீனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. இதன் தாக்கம் சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கும். சிலருக்கு இது சோதனை காலமாக படுத்தும்? உங்கள் ராசிக்கு இந்த நேரம் எப்படி இருக்கும்?
Suriyan Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் அரசரான சூரியன் இன்று நள்ளிரவு, அதாவது மார்ச் 15 ஆம் தேதி அதிகாலை மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். மேஷம் முதல் மீனம் வரை இதனால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சி பன்னிரண்டாம் வீட்டில் நிகழும். இதன் தாக்கத்தால், பழைய விஷயங்கள் தொடர்பான மன அழுத்தம் சற்று அதிகரிக்கக்கூடும். செலவுகள் கூடும், சிக்கனம் தேவை. நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது. வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிகாரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி பதினொன்றாம் வீட்டில் நடைபெறும். தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த வெற்றியை அடைவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் இப்போது உள்ளன. உங்கள் வாழ்க்கையில் சில புதிய வசதிகளும் சௌகரியங்களும் வந்து சேரும். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
மிதுனம்: மிதுன ராசியினருக்கு, சூரியப் பெயர்ச்சி பத்தாம் வீட்டில் நிகழும். தொழில் மற்றும் பணி சார்ந்த கண்ணோட்டத்தில் இக்காலகட்டம் மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த நேரம் பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் உங்கள் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவும் பாராட்டும் கிடைக்கும்.
கடகம்: கடக ராசியினருக்கு, சூரியன் ஒன்பதாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பார். சூரியன் பெயர்ச்சி வெளிநாட்டுப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்கும். பண வரவு அதிகமாக இருக்கும். வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். பணியிடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி எட்டாம் வீட்டில் நிகழும். இந்த காலகட்டத்தில் சில பொறுப்புகள் திடீரென அதிகரிக்கக்கூடும். இது உங்களுக்குச் சற்று அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். உடல்நலனில் கவனம் தேவை. பிறரிடம் பேசும்போது பொறுமையை கடைபிடிப்பது நல்லது.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் ஏழாம் வீட்டில் அமைந்திருப்பார். சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், உங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது சலசலப்புகள் எழக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது மிகவும் அவசியம். சிக்கனாக செலவு செய்வது நன்மை பயக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசியினருக்கு, இந்த சூரியப் பெயர்ச்சி ஆறாம் வீட்டில் நிகழும். சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் எடுக்கும் முயற்சிகளில் எல்லம் வெற்றி கிடைக்கக்கூடும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரக்கூடும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் சாதகமானதாக அமையும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசியினருக்கு, சூரியன் ஐந்தாம் வீட்டில் சஞ்சரிப்பார். ஆக்கப்பூர்வமான அல்லது படைப்பாற்றல் சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இந்த நேரம் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். கலை, படைப்பாற்றல் மற்றும் கல்வித் துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு பல புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் இருக்கும்..
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் நான்காம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைவார். சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் உங்கள் வீடு மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த பொறுப்புகள் அதிகரிக்கக்கூடும். அதுமட்டுமல்லாமல் வேலை மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையிலும் புதிய பொறுப்புகள் கூடும். சுமை அதிகரித்தாலும் அவை ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகளை அளிக்கும்.
மகரம்: மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரிய பெயர்ச்சியின் தாக்கம் நிறைந்த காலம் புதிய திட்டங்கள் அல்லது முயற்சிகளைத் தொடங்குவதற்கான காலமாக கருதப்படுகிறது. பண வரவு அதிகமாகலாம். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் இப்போது வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி இரண்டாம் வீட்டில் நிகழவுள்ளது. புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். பண வரவு அதிகமாகும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். புதிய தொழிலை தொடங்க இது சரியான நேரமாக இருக்கும்.
மீனம்: மீன ராசியினருக்கு, சூரியனின் பெயர்ச்சியானது முதல் வீட்டில் நிகழவுள்ளது. சூரியன் பெயர்ச்சி காலத்தில் மன அழுத்தமும், மன உளைச்சலும் ஏற்படக்கூடும். இருப்பினும் தொழில் அல்லது அலுவலக பணிகள்ளி வெற்றி கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.