ரிஷபத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: மே 15 முதல் 5 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம் ஆரம்பம், தொட்டது துலங்கும்

Suriyan Peyarchi Palangal: மே 15 ஆம் தேதி சூரியன் ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், 5 ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் நடக்கும்.
Sun Transit Effects: தற்போது, ராகு கும்ப ராசியிலும், கேது சிம்ம ராசியிலும் சஞ்சரிக்கின்றனர். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, ரிஷபத்தில் சூரியனின் பெயர்ச்சியால் உருவாகும் சிறப்பான சூழலால் ஐந்து ராசிகள் பெரிதும் பயனடையவுள்ளன. ராகுவுக்கும் கேதுவுக்கும் இடையில் சூரியன் சஞ்சரிக்கும்போது, யாருடைய அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கப்போகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.
கோள்களின் அரசனான சூரியன், மே 15, 2026 அன்று ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் மூலம் புதனுடன் இணைந்து ரிஷப லக்னத்தில் அவர் அமைகிறார். மேலும், அவர் ராகுவுக்கு மூன்று படிகள் முன்னதாகவும், கேதுவுக்கு மூன்று படிகள் பின்னாகவும், அதாவது இவ்விரு கிரகங்களுக்கும் நடுவில் அமைந்திருப்பார்.
ரிஷப ராசியில் சூரிய பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் தங்கள் வாழ்வில் பல வித வெற்றிகளை காண்பார்கள். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம்: வேலையில் இருக்கும் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பிற்குக் கிடைக்கும் அங்கீகாரத்தைக் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். உங்கள் பணிகளை இன்னும் சிறப்பாகச் செய்து முடிக்கவும் நீங்கள் முனைப்பு காட்டுவீர்கள். சூரிய பகவானின் அருளால் இக்காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு கணிசமான ஊக்கத்தொகை (Bonus) கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், உங்கள் குடும்பத்தை ஒருங்கிணைக்க நீங்கள் கூடுதல் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். சூரியன் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சூரிய பகவானின் அருள் பரிபூரணமாக கிடைக்கும். குடும்பத்தை ஒருங்கிணைக்க நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். வீட்டில் ஒரு சுப நிகழ்ச்சிக்குத் திட்டமிடப்படும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். நிதி சார்ந்த சிரமங்கள் ஏதேனும் இருந்தால், அவை முடிவுக்கு வரும். உங்கள் உடல்நிலையிலும் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம்: சூரியன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்த ஒரு பணி வெற்றிகரமாக முடிவடைந்து, உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். உங்கள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்த, சில துணிச்சலான முடிவுகளையும் நீங்கள் எடுப்பீர்கள். இக்காலகட்டத்தில், வீட்டில் நிலவும் சூழல் உங்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக அமையும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு முன் தொலைந்துபோன ஒரு பொருள் விரைவில் மீண்டும் கிடைக்கக்கூடும். இது உங்களுக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். உங்கள் உடல்நிலையில் ஏற்படும் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தையும் நீங்கள் உணர்வீர்கள். உங்கள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்த நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருந்தாலும், இறுதியில் நீங்கள் நிச்சயம் வெற்றியை அடைவீர்கள்.
மீனம்: சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், ஒரு குறிப்பிட்ட பணி குறித்த நேரத்தில் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். இது சமூகத்தில் உங்களுக்கு நல்ல அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத்தரும். உங்கள் ஊதியத்தில் உயர்வு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. உங்கள் குடும்பச் சூழல் முன்பை விட மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும்.
வாழ்வில் அனைத்து வித செல்வங்களையும் பெறவும், வெற்றியை குவிக்கவும், ஆளுமை மேம்படவும் சூரியனின் அருள் தேவை. இதற்கு ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வதும் நல்லது.
இது தவிர, கிரகங்களின் அரசரான சூரியன் அருள் பெற, தினமும் காலையில் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்லோகத்தை பாராயனம் செய்யலாம், இது சகல தோஷங்களுக்கும் நிவாரணமாக அமையும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.