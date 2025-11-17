சூரிய நட்சத்திர பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கும் கஷ்ட காலம் முடியப்போகுது!

Sun Transit In Anusha Nakshatra: சூரிய பகவான் நவம்பர் 19ஆம் தேதி நட்சத்திரத்தை மாற்ற உள்ளார். இதனால், 3 ராசிகளுக்கும் நற்பலன்களை கொடுக்க இருக்கிறார். அது என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கும் இடம் பெயர்வார். அதே நேரத்தில், ஒரு நட்சத்தில் இருந்து இன்னொரு நட்சத்திரத்திலும் இடம் பெயர்வார். இந்த ராசி, நட்சத்திரத்தின் இடமாற்றத்தின்போது, 12 ராசிகளிலும் ஒவ்வொரு விதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமாம்.
இந்த நிலையில் தான், சூரிய நவம்பர் 19ஆம் தேதி நட்சத்திரத்தை மாற்ற உள்ளார். இந்த நாளில், சூரியன் விசாக ராசியை விட்டு வெளியேறி அனுஷ நட்சத்திற்குள் நுழைகிறார். டிசம்பர் 2ஆம் தேதி அனுஷ நட்சத்திரத்தில் தான் சூரியன் இருப்பார். இதனால், 3 ராசிகளுக்கும் நற்பலன்களை சூரிய பகவன் கொடுக்க இருக்கிறார்.
சூரிய பகவனானின் நட்சத்திர மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நற்பலன்களை கொடுக்கும் என ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சூரிய பகவனானின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். தொழில் ரீதியாக வருமானம் அதிகம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். திருமண தடைகள் நீங்கி, கூடிய விரைவில் நல்ல செய்திகள்.
குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கும் இன்னும் சில நாட்களில் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கும் நபர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த உடல்நல பிரச்னைகளில் முன்னேற்றம் இருக்கும். அடுத்ததாக, துலாம் ராசியினருக்கு சூரிய பகவானின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ரீதியாக இருந்த வந்த பிரச்னைகளுக்கு முடிவடையும். வீட்டிற்கு தேவையான ஆடம்பர பொருட்களை வாங்குவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வேலையில் எதிர்பாராத லாபங்கள் கிடைக்கும். ஊதிய உயர்வு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படும்.
சூரிய பகவனானின் நட்சத்திர மாற்றத்தால், மகர ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் கொட்டும். வீட்டில் இருந்த வந்த அனைத்து பிரச்னைகளும் முடிவடையும். கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னைகள் தீரும். சொத்து பிரச்னையில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் நற்பெயரை பெறுவீர்கள். வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
திருமண தடைகள் நீங்கி, நல்ல சம்மந்தம் கைகூடும். செலவுகளை சரியாக கையாள்வது நல்லது. அநாவசிய செலவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். வெளியில் செல்லும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தினருடன் குலதெய்வ கோயிலுக்கு செல்லும் நேரம் கிடைக்கும். (இந்த கட்டுறை ஆன்மீக அடிப்படையிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எந்தஒரு அறிவியல் ஆதாரமும் இல்லை. அதனால், இதற்கு ஜீ தமிழ் பொறுப்பேற்காது)