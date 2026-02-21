இந்திய அணி செமி பைனல் போக... பிளேயிங் 11ல் செய்ய வேண்டிய முக்கிய மாற்றம்!

Team India: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இந்திய அணி அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெல்ல, பிளேயிங் லெவனில் செய்ய வேண்டிய மாற்றம் என்ன என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக 13 வெற்றிகளை பெற்றுள்ளது. ஆனால், தற்போது சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் போட்டியிலேயே தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. இதனால் இந்திய அணியின் மீது அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த அழுத்தத்தை இந்திய அணி தாண்டுமா...? அரையிறுதி சுற்றுக்கு போகுமா...?
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் கடந்த பிப். 7ஆம் தேதி தொடங்கியது. கடந்த பிப். 20ஆம் தேதியுடன் குரூப் சுற்று போட்டிகள் நிறைவடைந்தன. நேற்று முதல் சூப்பர் 8 சுற்று தொடங்கியது.
சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் பிரிவில் இந்தியா, ஜிம்பாப்வே, மேற்கு இந்திய தீவுகள், தென்னாப்பிரிக்க அணிகளும்; 2வது பிரிவில் பாகிஸ்தான், இலங்கை, இங்கிலாந்து நியூசிலாந்து அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
நேற்று நடைபெற இருந்த நியூசிலாந்து - பாகிஸ்தான் போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டதால் இரு அணிகளுக்கும் தலா 1 புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டது. இன்று மதியம் நடந்த போட்டியில் இலங்கை அணி 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியிடம் தோல்வியடைந்தது.
முதல் பிரிவில் இடம்பெற்ற இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மோதிய இன்றைய இரவு போட்டியில், தென்னாப்ரிக்கா 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. நாளை ஜிம்பாப்வே - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணி மோதும் போட்டி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.
தற்போது இந்திய அணி சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் போட்டியில் தோல்வியடைந்திருப்பதன் மூலம் அந்த அணிக்கு பெரும் அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது. பெரும் தோல்வியால் இந்திய அணியின் நெட் ரன்ரேட் -3.800 ஆக அதள பாதாளத்தில் சரிந்துள்ளது. அடுத்து இந்திய அணி பிப். 26இல் ஜிம்பாப்வே அணியையும், மார்ச் 1இல் மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியையும் எதிர்கொள்ள இருக்கின்றன. இரண்டு போட்டிகளிலும் இந்திய அணி அதிக நெட் ரன்ரேட் உடன் வெற்றிபெற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் வரும் பிப். 26 (வியாழன்) அன்று ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை செய்ய வேண்டும். வாஷிங்டன் சுந்தருக்கு பதில் அக்சர் பட்டேலை மீண்டும் அணிக்குள் கொண்டுவர வேண்டும். இன்று வாஷிங்டன் சுந்தர் பந்துவீச்சில் 2 ஓவர்களில் 17 ரன்களை கொடுத்தார், விக்கெட் ஏதும் வீழ்த்தவில்லை. பேட்டிங்கிலும் 11(11) ரன்களையே அடித்திருந்தார்.
இந்திய அணியின் பவர்பிளே ஓவர்களிலும், டெத் ஓவர்களிலும் இன்று சிறப்பாக பந்துவீசியது. மிடில் ஓவர்களிலேயே கோட்டைவிட்டது. வருண் சக்ரவர்த்தி அதிக ரன்களை கொடுத்தபோது மறுமுனையில் விக்கெட் எடுக்க ஒரு பௌலர் இல்லாமல் போய்விட்டது. இத்தனை நாள்களாக அக்சர் பட்டேல் அந்த இடத்தில் சிறப்பாக பொருந்தியிருந்தார். அவர்களை ரன்களை கொடுத்தாலும் விக்கெட் எடுக்கும் பந்துகளையும் அடிக்கடி வீசக்கூடியவர்.
இன்றைய போட்டியில் அவர் இல்லாததே மிடில் ஓவரில் இந்திய அணியால் விக்கெட்டை வீழ்த்த முடியவில்லை. 7வது ஓவரில் இருந்து 15வது ஓவர் வரை, அதாவது 9 ஓவர்களில் 111 ரன்களை தென்னாப்பிரிக்கா அடித்தது. வெறும் 2 விக்கெட் மட்டுமே வீழ்த்திருந்தது. இதே 9 ஓவர்களில் இந்திய அணி பேட்டிங்கில் 70 ரன்களை மட்டும் அடித்து 5 விக்கெட்டை இழந்தது. எனவே, பந்துவீச்சில் விக்கெட் எடுப்பதிலும் சரி, பேட்டிங்கில் ரன் அடிப்பதிலும் சரி வாஷிங்டன் சுந்தரை விட, சிறந்த மற்றும் அனுபவம் பெற்ற வீரர் என்பதால் அக்சர் பட்டேலை பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்க வேண்டும்.