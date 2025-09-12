English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TNPSC குரூப்-1 மெயின்ஸ் தேர்வு: தமிழ்நாடு அரசின் இலவச பயிற்சி - பதிவு செய்வது எப்படி?

TNPSC Group-1: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 முதன்மைத் தேர்வுக்கு (Mains Exam 2025) தயாராகும் மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு இலவச பயிற்சியை ஏற்பாடு செய்கிறது. இதற்கு பதிவு செய்வதற்கான தகுதிகள், பதிவு செய்வது எப்படி என்பதை இதில் காணலாம்.

TAHDCO Free Coaching For Group-1 Mains: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 முதல்நிலைத் தேர்வு முடிவடைந்து, அத்தேர்வு முடிவுகளும் வெளியாகிவிட்டன. தற்போது முதன்மைத் தேர்வுக்கான தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 1ஏ பதவிகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் தேர்வுகள் நடைபெறுகின்றன. குரூப்-1 மற்றும் குரூப்-1ஏ தேர்வு துணை ஆட்சியர், டிஎஸ்பி, உதவி ஆணையர், உதவி வனப் பாதுகாவலர் உள்ளிட்ட உயர் பதவிகளுக்கு நடத்தப்படுகிறது. 

குரூப்-1 மற்றும் குரூப்-1ஏ பதவிகளுக்கு மூன்று கட்டங்களாக தேர்வுகள் நடைபெறும். முதல்நிலைத் தேர்வு, முதன்மைத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வுகள் ஆகியவை அடுத்தடுத்து நடத்தப்படும். இதில் முதல்நிலைத் தேர்வு தகுதித்தேர்வாகும்.   

முதல்நிலைத் தேர்வில் பெரும் கட்-ஆப் மதிப்பெண்ணே தகுதியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும். அதில் தகுதிபெறுவோர் முதன்மைத் தேர்வை எழுதுவார்கள். அதற்கு பின் நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும். முதன்மை மற்றும் நேர்முகத் தேர்வில் பெரும் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில்தான் உத்தேச தெரிவு பட்டியல் வெளியிடப்படும்.  

2025ஆம் ஆண்டுக்கான குரூப் 1 பதவிகளுக்கு 2.27 லட்சம் பேரும் மற்றும் குரூப் 1ஏ பதவிக்கு 6,465 பேரும் விண்ணப்பித்தனர். இரண்டு பதவிகளுக்கும் 14,849 பேரும் விண்ணப்பித்தனர். மொத்தம் 2.49 லட்சம் விண்ணப்பித்து தேர்வு எழுதினர்.   

அந்த வகையில், கடந்த ஜூன் 15ஆம் தேதி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 முதல்நிலைத் தேர்வு (TNPSC Group-1 Prelims 2025) தமிழ்நாடு முழுவதும் 38 மாவட்டங்களில் சுமார் 44 தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டு தேர்வு நடைபெற்றது. இதன் முடிவுகள் கடந்த ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி வெளியானது. முடிவுகள் வெளியானதை தொடர்ந்து குரூப்-1 முதன்மைத் தேர்வு வரும் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி நடைபெறும் என டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது.   

இந்த சூழலில், குரூப்-1 முதன்மைத் தேர்வுக்கு தயாராகி வருபவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு பயிற்சியை ஏற்பாடு செய்ய உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்யும் பயிற்சியில் சேர என்ன தகுதிகள் தேவை, விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்பதை இங்கு காணலாம்.   

ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு முதன்மைத் தேர்விற்கு பயிற்சியை தாட்கோ (TAHDCO) வழங்க உள்ளது. இதற்கு குரூப்-1 முதற்கட்ட தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.   

மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் பயிற்சி நிறுவனத்தை தேர்வு செய்து பயிற்சி பெறலாம். பயிற்சி கட்டணம் மற்றும் விடுதியில் தங்கி பயிலுவதற்கான விடுதி கட்டணம் தாட்கோவால் ஏற்கப்படும். www.tahdco.com என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம். 

TNPSC TNPSC Group 1 Group 1 Mains 2025 Tamilnadu Government TAHDCO Tamilnadu Tamil News

