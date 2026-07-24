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தாம்பரம் - தென்காசி சிறப்பு ரயில்: குற்றாலம் போக நல்ல ஆப்ஷன் - தேதிகள் அறிவிப்பு

Written BySudharsan G
Published: Jul 24, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:20 PM IST

Tambaram - Tenkasi Special Express Train : தாம்பரம் - தென்காசி இடையே பகல் நேரத்தில் சிறப்பு சூப்பர்பாஸ்ட் சிறப்பு ரயில் சேவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறப்பு ரயில் சேவைகள் எந்தெந்த தேதிகளில் இயக்கப்படுகின்றன?; எந்தெந்த ரயில் நிலையங்களில் நிற்கும்? உள்ளிட்ட தகவல்களை இங்கு காணலாம்.

Southern Railway Special Train : தெற்கு ரயில்வே மக்கள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரயில் சேவைகளை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு பல ரயில் சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. தற்போது தாம்பரம் - தென்காசி இடையே ரயில் சேவைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

தாம்பரம் தென்காசி சிறப்பு ரயில்1/5

தாம்பரம் தென்காசி சிறப்பு ரயில்

தாம்பரம் டூ தென்காசி இடையே வாரத்திற்கு இரண்டு முறை இயக்கப்படும் சூப்பர்பாஸ்ட் சிறப்பு ரயில் சேவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் நிலவும் அதிக மக்கள் கூட்டம் காரணமாக, அதை கட்டுப்படுத்த சிறப்பு ரயிலை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

தாம்பரம் தென்காசி சிறப்பு ரயில்2/5

தாம்பரம் தென்காசி சிறப்பு ரயில்

தாம்பரம் - தென்காசி (ரயில் எண்: 06135) சிறப்பு ரயில் வாரம் இரு முறை இயக்கப்படுகிறது. வியாழக்கிழமை மற்றும் சனிக்கிழமை ஆகிய இரு தினங்களில் இந்த ரயில் இயக்கப்படுகிறது. அதாவது ஜூலை 30; ஆகஸ்ட் 1, 6, 8, 13, 15 என ஆறு சேவைகளை அளிக்கிறது  தாம்பரத்தில் இருந்து காலை 5 மணிக்கு புறப்படும் இந்த ரயில், தென்காசியை வரும் மதியம் 3.30  மணிக்குச் சென்றடையும்.

தாம்பரம் தென்காசி சிறப்பு ரயில்3/5

தாம்பரம் தென்காசி சிறப்பு ரயில்

தென்காசி - தாம்பரம் (ரயில் எண்: 06136) இடையே இதுவும் வாரம் இருமுறை சிறப்பு ரயில் சேவையாகும். வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில், அதாவது ஜூலை 31; ஆகஸ்ட் 2, 7, 9, 14, 16 ஆகிய 6 சேவைகள் அளிக்கப்பட இருக்கின்றன. தென்காசியில் இருந்து காலை 5 மணிக்கு புறப்பட்டு மாலை 3.15 மணிக்கு தாம்பரம் வந்தடையும்.

தாம்பரம் தென்காசி சிறப்பு ரயில்4/5

தாம்பரம் தென்காசி சிறப்பு ரயில்

தாம்பரம் மற்றும்  தென்காசி இடையே செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, ராஜபாளையம், சங்கரன்கோவில் ரயில் நிலையங்களில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும்.

தாம்பரம் தென்காசி சிறப்பு ரயில்5/5

தாம்பரம் தென்காசி சிறப்பு ரயில்

தாம்பரம் மற்றும் தென்காசி இடையே வாரம் இருமுறை இயக்கப்படும் சூப்பர்பாஸ்ட் ரயில் சேவையான இது பகல் நேரத்தில் இயக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்பதிவுகள் தொடங்கி உள்ளன.

TAGS:
Southern Railway
Special Train

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