3 நாள் லீவ் இருக்கு... சொந்த ஊர் போக நல்ல சான்ஸ் - சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

Southern Railway: சென்னை - செங்கோட்டை இடையேயான சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதனால், மூன்று நாள் தொடர் விடுமுறை இருப்பதால் தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு இவை மிகுந்த பயனளிக்கும். இந்த சிறப்பு ரயில்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
Southern Railway Special Trains: கோடை விடுமுறை என்பதால் தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை தொடர்ச்சியாக அறிவித்து வருகிறது. தேர்தல் நிறைவடைந்திருக்கும் நிலையில், இந்த வார இறுதியில் மூன்று நாள்கள் தொடர்ச்சியான விடுமுறை உள்ளது. எனவே மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். அதை கருத்தில் கொண்டு, தாம்பரம் - தென்காசி (ரயில் எண்: 06089), செங்கோட்டை - தாம்பரம் (ரயில் எண்: 06090) என இரண்டு சிறப்பு ரயில் சேவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
மே 1ஆம் தேதி (நாளை - வெள்ளி) தொழிலாளர் தினம் என்பதால் அரசு விடுமுறையாகும். எனவே, வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு என மூன்று நாள்கள் தொடர்ச்சியாக விடுமுறை கிடைத்துள்ளது.
கோடை விடுமுறை ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தேர்தலும் முடிந்து ஒரு வாரம் ஆகியிருப்பதால் சுற்றுலா செல்ல நினைப்பவர்களும், சொந்த ஊர் செல்ல நினைப்பவர்களும் நிச்சயம் இந்த வாரமும் ரயில் நிலையங்களிலும், பேருந்து நிலையங்களிலும் அலை மோதுவார்கள்.
அந்த வகையில், சென்னை தாம்பரம் - செங்கோட்டை இடையேயான சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சென்னையில் தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்ல நினைப்பவர்களும், தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை திரும்ப நினைப்பவர்களுக்கும் சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தாம்பரம் - தென்காசி இடையே (ரயில் எண்: 06089) இன்று (ஏப். 30) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட இருக்கிறது. தாம்பரத்தில் இருந்து இன்று இரவு 10.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, நாளை (மே 1) காலை 10 மணிக்கு தென்காசி சென்றடையும்.
தொடர்ந்து, வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 3) அன்று, இந்த சிறப்பு ரயில் செங்கோட்டை முதல் தாம்பரம் வரை (ரயில் எண்: 06090) இயக்கப்பட இருக்கிறது. மே 3ஆம் தேதி செங்கோட்டையில் இரவு 9.30 மணிக்கு தொடங்கி, அடுத்த நாள் (மே 4) காலை 10.30 மணிக்கு தாம்பரம் சென்றடையும்.
இந்த இரு ரயில் சேவைகளும், செங்கல்பட்டு, மேல்மருத்துவர், விழுப்புரம், விருத்தாசலம், அரியலூர், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, திண்டுக்கல், கொடை ரோடு, மதுரை, விருதுநகர், சிவகாசி, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், ராஜபாளையம், சங்கரன்கோவில், கடையநல்லூர், தென்காசி உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
இந்த இரு ரயில் சேவையும் தலா 1 முறை இயக்கப்பட இருக்கின்றன. இன்று காலை 8 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்க இருக்கிறது. எனவே, சென்னையில் இருந்து தென்மாவட்டங்களுக்கு செல்ல நினைப்பவர்களும்; தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை செல்ல நினைப்பவர்களும் இந்த ரயில்களும் உதவிகரமாக இருக்கும்.