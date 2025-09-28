40 வயதை கடந்தும்..திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கும் 7 நாயகிகள்!

Tamil Actress Who Are Are Not Married Yet : சில நடிகைகள், 40 வயதை கடந்தும் இன்னும் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?
Tamil Actress Who Are Are Not Married Yet : சில தென்னிந்திய நடிகைகள், திருமண வயதை கடந்தும் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கின்றனர். இதில் சிலர் சினிமாவில் டாப் இடத்தில் இருக்கின்றனர். இன்னும் சிலர், பெரிதாக சினிமாவில் ஆக்டிவாக இல்லை. அந்த நடிகைகள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
நடிகையும், பரதநாட்டிய கலைஞருமான ஷோபனாவிற்கு தற்போது 55 வயது ஆகிறது. தமிழில் தளபதி உள்ளிட்ட பல ஹிட் படங்களில் நடித்த இவர், மலையாள நடிகையாவார். இவர், திருமணத்தில் நாட்டம் இல்லாததால் திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை.
பல படங்களில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருப்பவர் சித்தாரா. இவரும், 51 வயது ஆகியும் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை.
தமிழ் சீரியல்களில் நடித்திருப்பவர் ஸ்ருதிராஜ். இவருக்கு தற்போது 45 வயது ஆகிறது. இவரும் இன்னும் திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை.
20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஹீரோயினாக பல படங்களில் நடித்து வந்தவர் கௌசல்யா. இவருக்கு இப்போது 45 வயது ஆகிறது. சமீபத்திய படங்களில் வயதான கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கும் இவர், இன்னும் திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை.
நடிகை த்ரிஷாவிற்கு, நிச்சயதார்த்தம் வரை சென்று திருமணம் நின்றது. அதன் பிறகு, அவர் யாரையும் திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை. இப்போது அவருக்கு 42 வயது ஆகிறது.
தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகையாக இருப்பவர் அனுஷ்கா ஷெட்டி. இவருக்கு 43 வயதாகிறது. இவரும் திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை.
முன்னாள் நடிகையான நக்மா, பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவரை காதலித்ததாக கூறப்பட்டது. அதன் பிறகு, அவர் திருமணம் செய்துகொள்ளவில்லை. இவருக்கு 50 வயது ஆகிறது.