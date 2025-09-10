தமிழ்நாட்டில் அதிக வசூல் பெற்ற டாப் 5 தமிழ் படங்கள்! முதல் இடத்தில் யார் தெரியுமா?

Top 5 Tamil Cinema Box Office: 2025-ல் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எந்த தமிழ் படங்கள் பாக்ஸ் ஆஃபிஸை முதல் இடம் பிடித்தது தெரியுமா?
Top 5 Tamil Cinema Box Office: தமிழ் சினிமா 2025 முழுமையாக எதிர்பார்ப்பை தரவில்லை என்றாலும், சில படங்கள் வசூலில் சாதனை படைத்தன.
குட் பேட் அக்லி: வசூலில் 1வது இடம் பிடித்தது. ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில், மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரித்த குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் 2025-இல் வெளியானது. அஜித் குமார், த்ரிஷா, அர்ஜுன் தாஸ், சிம்ரன், சுனில் ஆகியோர் நடித்த இந்த படம், தமிழ் நாடில் ரூ.152.65 கோடி வசூல் செய்து முதலிடத்தை பிடித்தது.
கூலி: வசூலில் 2வது இடம் பிடித்தது. சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் கூலி திரைப்படம் 2025 ஆகஸ்டில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது. லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த இந்த படத்தில் உபேந்திரா, ஆமிர் கான், சோபின் ஷாஹிர், சத்யராஜ், ஸ்ருதி ஹாசன் ஆகியோர் நடித்திருந்தனர். படம் தமிழ் நாடில் மட்டும் ரூ.148.8 கோடி வசூல் செய்தது.
விடாமுயர்ச்சி: வசூலில் 3வது இடம் பிடித்தது. மகிழ் திருமேனி இயக்கிய விடாமுயர்ச்சி திரைப்படம் பிப்ரவரி மாதம் திரைக்கு வந்தது. அஜித் குமார், த்ரிஷா, அரவ், அர்ஜுன், ரெஜினா கசாண்ட்ரா உள்ளிட்டோர் நடித்த இந்த படத்தை லைக்கா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்தது. தமிழ் நாடு வசூல் ரூ.83 கோடி செய்தது.
டிராகன்: வசூலில் 4வது இடம் பிடித்தது. அஷ்வத் மரிமுத்து இயக்கத்தில், AGS எண்டர்டெயின்மென்ட் தயாரிப்பில் 2025 பிப்ரவரி மாதம் வெளியான டிராகன் திரைப்படம், பிரதீப் ரங்கநாதன் மற்றும் அனுபமா பரமசுவரன் நடிப்பில் உருவானது. மிஷ்கின், விஜே சித்ரா உள்ளிட்ட பலர் நடித்த இந்த படம், தமிழ் நாடில் ரூ.83 கோடி வசூல் செய்தது.
தலைவன் தலைவி: வசூலில் 5வது இடம் பிடித்தது. 2025-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் வெளியான தலைவன் தலைவி திரைப்படத்தை பாண்டிராஜ் இயக்கி, சத்யா ஜ்யோதி பிலிம்ஸ் தயாரித்தது. விஜய் சேதுபதி மற்றும் நித்யா மேனன் இணைந்து நடித்த இந்த படம், தமிழ் நாடு பாக்ஸ் ஆபிஸில் மட்டும் ரூ.64.75 கோடி வசூல் செய்தது.
2025 தமிழ் சினிமா நிலை: 2025-ம் ஆண்டு தமிழ் சினிமா முழுமையாக எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வெற்றிகள் தரவில்லை என்றாலும், சில படங்கள் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகின. குறிப்பாக அஜித் நடித்த இரண்டு படங்கள் பாக்ஸ் ஆபிஸை ஆக்கிரமித்தன.
முடிவில்: ரஜினியின் கூலி மற்றும் அஜித்தின் குட் பேட் அக்லி 2025-இல் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றன. அதேசமயம் விஜய் சேதுபதி மற்றும் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த படங்களும் முன்னணி இடத்தைப் பிடித்து, தமிழ் சினிமா இன்னும் வலிமையாக இருப்பதை நிரூபித்தன.