சினிமாவில் மட்டுமல்ல விளையாட்டிலும் கலக்கும் ஹீரோக்கள்!

Cinema Stars Who Shine In Sports: சில நடிகர்கள் வெறும் திரையில் மட்டுமல்ல, விளையாட்டு மைதானத்திலும் தங்கள் திறமையை காட்டியிருக்கிறார்கள் தெரியுமா? யார் யார் இந்த ரகசியம் தெரிந்தால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள்!
Cinema Stars Who Shine In Sports: தமிழ் சினிமாவின் சில ஹீரோக்கள், நிஜ வாழ்க்கையில் விளையாட்டு வீரர்களாக இருக்கின்றனர். கார் பந்தயம் முதல் சைக்கிளிங், டேபிள் டென்னிஸ் வரை அவர்கள் சாதனைகள் அனைவரையும் கவர்கின்றன.
அஜித் குமார்: 1999ல் அமர்க்களம் மூலம் ரசிகர்களின் மனதில் இடம்பிடித்த அஜித், வீரம் (2014), வலிமை (2022) போன்ற படங்களில் நடித்தார். சினிமாவோடு மட்டுமல்லாமல், மோட்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் துறையிலும் ஆர்வம் கொண்டவர். 2003 முதல் பல சர்வதேச கார் பந்தயங்களில் பங்கேற்றார். தற்போது “அஜித் ரேசிங் டீம்” மூலமாக 24 Hours of Le Mans போட்டியை இலக்காக வைத்துள்ளார்.
அர்ஜுன் சர்ஜா: 1993ல் ஜென்டில்மேன் படத்தால் புகழ் பெற்ற அர்ஜுன் சர்ஜா, முத்திரை (1995), குருதி புனல் (1997) போன்ற படங்களில் சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தினார். அவர் 16-ஆவது வயதில் கராத்தே பயிற்சி தொடங்கி பிளாக் பெல்ட் பெற்றார். இதுவே அவரது ஆக்ஷன் படங்களில் சிறப்பான மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் காட்சிகளுக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது.
ஆர்யா: 2005ல் அரிந்துமறிந்தும் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமான ஆர்யா, மாதராசப்பட்டினம் (2010), சார்பட்டா பரம்பரை (2021) போன்ற படங்களில் சிறந்த நடிப்பை வெளிப்படுத்தினார். உண்மையில் அவர் ஒரு திறமையான சைக்கிளிங் விளையாட்டு வீரர். 2022ல் லண்டன்–எடின்பர்க்–லண்டன் சைக்கிள் போட்டியில் 1540 கிமீ பயணத்தை முடித்து புகழ்பெற்றார்.
விநெய் ராய்: 2007ல் உன்னாலே உன்னாலே படத்தில் அறிமுகமான விநெய் ராய், ஜெயம் கொண்டான் (2008), துப்பறிவாளன்(2017) போன்ற படங்களில் நடித்துள்ளார். நடிகராக வருவதற்கு முன், 2001ல் இந்திய ரக்பி அணியில் பஹ்ரைன் டூர் போட்டியில் பங்கேற்று நாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியவர்.
மகேஷ்: 2010ல் அங்காடி தெரு படத்தில் நடித்து அனைவரையும் கவர்ந்த மகேஷ், வேலூர் மாவட்டம் (2012) உள்ளிட்ட படங்களிலும் நடித்தார். அவர் பள்ளி நாட்களில் வாலிபால் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது இயக்குநரின் குழுவினரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவர்.
அபிநேய் வட்டி: 2014ல் அரிமா நம்பி, ராமானுஜன் போன்ற படங்களில் நடித்த அபிநேய் வட்டி, ஒரு தேசிய அளவிலான டேபிள் டென்னிஸ் வீரர். விளையாட்டு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்ற அவர், பின்னர் கனடாவின் தேசிய அணிக்குப் பயிற்சியாளராக பணியாற்றினார்.Bigg Boss 5-இல் பங்கேற்றார்.
ஆரி அர்ஜுனன்: 2010ல் ரெட்டை சுழி மூலம் சினிமாவுக்கு வந்த ஆரி, மாயா உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அவர் உடற்கட்டுமானம் மற்றும் ஃபிட்னஸ் பயிற்சியில் சிறந்து விளங்குகிறார். நடிகர்கள் ஜீவா, பார்திபன், அமீர் ஆகியோருக்கு பயிற்சி அளித்தது அவரது விளையாட்டு பின்னணியை வெளிப்படுத்துகிறது.